Arriva l’estate. Il litorale Flegreo pronto per la bella stagione

Giovedì 31 Maggio 2018, 10:10 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 10:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra i luoghi più frequentati della città, sia di giorno che di sera, iloffre una splendida vista del golfo, dalla penisola Sorrentina fino al promontorio di Capo Miseno.È meta di turisti, visitatori e bagnanti che in estate assaltano le sue spiaggette rocciose ma anche il luogo della movida flegrea, tra pub, ristoranti, pizzerie e locali di tendenza. Il lungomare di Pozzuoli cambia spesso – e curiosamente – nome: inizialmente, la zona era chiamata “‘ngopp a loppa”, per la presenza degli scarti rocciosi dell’Italsider di Bagnoli, detti appunto “loppa” mentre dopo il gemellaggio con la cittadina russa di Yalta, il lungomare fu dedicato al paese sovietico.Oggi si chiama Lungomare Sandro Pertini, ma per tutti i puteolani questa strada è da sempre “Via Napoli”, ovvero il collegamento tra Pozzuoli e il capoluogo campano.Parcheggiare non è sempre semplice, soprattutto nei giorni d’estate, ma oltre ai parcheggi che si trovano sulla strada, in via San Francesco ai Gerolomini c’è un Parcheggio Multipiano con oltre 300 posti auto e un servizio navetta attivo tutte le sere.Ilsi trova ai piedi del Rione Terra, agglomerato urbano che costituisce il primo nucleo abitativo di Pozzuoli, abitato fin dal II secolo a.C. Si trova su una piccola altura che permetteva di controllare bene gli arrivi dei nemici provenienti sia dal mare sia dalla terra. Di tutto il territorio di Pozzuoli, la rocca del Rione Terra è l’unico luogo che è stato protagonista di tutte le evoluzioni storiche, dai primi anni della colonizzazione greca e romana fino all’epoca moderna.Il percorso archeologico sotterraneo del Rione è un viaggio nell’antica colonia romana, Puteoli, fondata nel 194 avanti Cristo. Il visitatore, passeggiando lungo le antiche strade, verrà affascinato dall’architettura dei numerosi edifici, dai depositi di grano al forno per la lavorazione e la cottura del pane (pistrinum) con le macine quasi intatte, dai criptoportici, alle botteghe fino ai magazzini.Il percorso archeologico è arricchito, poi, da installazioni multimediali che guidano il pubblico alla scoperta delle attività che si svolgevano nell’antica Puteoli. È possibile visitare il sito nei giorni di sabato, domenica e festivi con ingresso ogni ora dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16.La Strada opposta al lungomare è allegra e vivace per la presenza di numerosi bar, pub e ristoranti che ogni sera, soprattutto d’estate diventano un punto di riferimento per tutta Napoli e provincia. Qui la ristorazione punta sulla qualità e propone il pesce appena pescato dai pescatori di Pozzuoli, quello freschissimo, che emoziona e invoglia.L’Antipasteria White Chill Out ha unito all’ottima cucina un ambiente raffinato e un servizio impeccabile. Qui domina il bianco con un’atmosfera rilassante ed elegante, ideale per una cena romantica o un evento importante il tutto con prezzi accessibili. Pochi metri più avanti c’è la Trattoria A Casa Mia, e il nome non è un caso. Gli ospiti, infatti, vengono accolti dai titolari come a casa propria, ambiente informale e piacevole. La cucina è quella tipica della tradizione di mare, con un tocco di originalità dello chef che propone solo il pescato del giorno, crostacei e frutti di mare crudi, tanti antipasti sfiziosi e originali, accompagnati da vini regionali.Per gli amanti della pizza, via Napoli offre delle pizzerie di eccellenza. I Mascalzoni Latini, pizzeria storica del posto, quest’anno sarà presente al Pizza Village tra le migliori pizzerie di Napoli. Il ristorante-pizzeria si distingue per il pieno rispetto della tradizione culinaria partenopea e il sorprendente rapporto qualità-prezzo. Un impasto altamente digeribile, per una grande varietà di pizze, tutte condite con i migliori ingredienti del territorio.Un altro punto di eccellenza è la Pizzeria Pizzalo’, un nome conosciuto da tutti gli amanti della pizza, che ogni sera vengono da tutta la provincia di Napoli per assaporare le sue pizze e per la sua famosissima zuppa di cozze in crosta di pane, una vera chicca!Per i giovani di ogni età, il lungomare di Pozzuoli ospita i migliori pub di Napoli e provincia. A differenza delle grandi catene del food, i pub di via Napoli sono locali unici e propongono solo prodotti di qualità e una selezione di birra ricercata. Il Rose& Crown è il grande pub inglese del lungomare, quello frequentato da più generazioni.Dal 1994 i proprietari e il personale accolgono i clienti con simpatia e amicizia creando ogni sera un’atmosfera di festa. La cucina è affidata alle mamme dei proprietari, sorelle, che ogni giorno preparano contorni e pietanze sempre fresche, carne buona e una buona selezione di birre, anche se qui a regnare è da sempre la Ceres. Il Larry Pub è il pub in cui il panino è gourmet e il menù è di qualità.La bellissima cucina a vista è al centro del grande e bellissimo locale, curato nei minimi particolari. In pochi anni, il Larry Pub ha ottenuto un successo meritato. Una steak house con carne buonissima proveniente da tutto il mondo, angus argentino, americano, irlandese. Un banco di salumi e formaggio da fare invidia alle migliori botteghe del gusto. Il personale sempre attento e professionale ti accompagna in un viaggio del gusto. Il Dublin è molto di più di un pub.Dalla strada, per chi non lo conosce, è difficile immaginare un locale così bello, ma quando si entra sembra di stare in una capitale europea. Un bellissimo bancone bar con una grande scelta’ di rom e di liquori pregiati, luogo ideale per uno Spritz o per un cocktail. La cucina proposta è di qualità e, per gli amanti della birra, offre una selezione di etichette ampissima, provenienti da ogni parte del mondo. Il pub Old Bears ha pochi tavoli, ma chi si siede per la prima volta ha la sensazione di avere scoperto un posto unico, da consigliare agli amici. I tre giovani proprietari con le rispettive compagne, gestiscono questo locale con grande passione e simpatia. Ciò che lo caratterizza è la qualità del cibo proposto.Non più alimenti industriali e surgelati, ma alimenti freschi, preparati giorno per giorno. Anche le patatine fritte sono fresche e tagliate a mano e a richiesta vengono servite coperte di fonduta. Il panino alla cistecca (anche se tipico del Monte di Procida) qui raggiunge il top.Anche la selezione di birre proposte è diversa dai soliti marchi commerciali, per rendere ogni boccale bevuto un’esperienza unica.