Asciugatrice sì o asciugatrice no? Ecco come orientarsi se pensate di acquistarne una

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 11:42

Quando si vuole acquistare un'asciugatrice, ma non si è sicuri di quale modello scegliere, è importante prendere in esame alcuni fattori che possono guidare nell'acquisto. Secondo le esperienze dei consumatori, unite all'analisi delle caratteristiche tecniche, è possibile comprendere al meglio il funzionamento di questi elettrodomestici, scremando le diverse tipologie a seconda delle specifiche esigenze. Di seguito si vedranno alcuni degli aspetti da tenere presente prima di acquistare un'asciugatrice.Esaminando il proprio stile di vita è possibile individuare già alcune caratteristiche che permetteranno di concentrarsi sui modelli più indicati di asciugatrici in offerta Un elemento importante da verificare la capacità di carico dell'asciugatrice. Questo fattore risulta infatti determinante se confrontato con le abitudini del nucleo familiare: alcune domande da porsi riguardano la portata media di ogni lavatrice. Ad esempio, si stima in media di mettere qualche chilo di bucato nell'asciugatrice oppure solo un paio di indumenti? Inoltre, siccome si tende spesso a trasferire il bucato dalla lavatrice direttamente nell'asciugatrice, un modo per capire quale carico servirà sarà quello di verificare la capacità della lavatrice, cercando un'asciugatrice con la medesima possibilità di carico. È importante notare che la capacità di un'asciugatrice si riferisce al peso dei vestiti asciutti. Per fare un esempio pratico: se si ha una lavatrice da otto chilogrammi e la si riempie fino al massimo con vestiti asciutti, terminato il lavaggio, un'asciugatrice con la stessa portata sarà in grado di asciugare il medesimo carico, anche se più pesante poiché bagnato.Al fine di prevenire la creazione di muffe su pareti e soffitti pieni, risulta fondamentale verificare che i getti d'aria calda e umida prodotti dall'asciugatrice vengano canalizzati in modo efficiente.Collocare l'asciugatrice vicino a una finestra aperta è un buon modo per assicurarsene, ma è imprescindibile l'impiego di un kit di ventilazione. La maggior parte delle asciugatrici ne è già fornita, mentre per alcuni modelli si tratta di un'extra opzionale. Tuttavia, i sistemi di ventilazione non sono tutti uguali: meglio discutere questo aspetto con il personale di vendita per assicurarsi di acquistare ciò di cui si ha reale bisogno.Una scelta classica è quella che contrappone da un lato i modelli installabili a parete oppure quelli verticali e dall'altro quelli a terra. Le strutture verticali con caricamento frontale consentono di risparmiare spazio. Tuttavia, solo le asciugatrici con kit di ventilazione possono essere montate a parete, mentre i modelli con pompa di calore sono troppo pesanti e dovranno essere posizionati sul pavimento o sopra la lavatrice.Il filtro, che come si vedrà di seguito deve essere pulito regolarmente per un funzionamento efficiente e sicuro, dovrebbe essere posizionato in modo tale da risultare facilmente accessibile.Esistono alcuni elementi che, sulla base delle singole esigenze, possono orientare la scelta verso un preciso modello di asciugatrice, pur a parità dei fattori di prezzo. Alcuni modelli sono dotati di un piccolo stendino interno che può essere montato alla bisogna per ospitare capi e accessori che non si vuole sottoporre a movimenti eccessivi, come ad esempio sneakers, accessori o indumenti delicati. I programmi automatici, non standard su tutti i modelli, promettono di rilevare automaticamente quando il carico si è asciugato, risparmiando energia e prevenendo il rischio concreto di danneggiare vestiti ed accessori in caso di asciugatura eccessivamente prolungata. Di questi tempi, inoltre, molti scelgono correttamente di puntare su un essiccatore ad alta efficienza energetica. Soprattutto se è necessario usare l'asciugatrice tutto l'anno, sceglierne una con un punteggio di efficienza energetica elevato, può apparire più costoso sul momento ma si tratta di un ottimo investimento, in quanto questi modelli operano in modo più economico, consentendo di risparmiare sul medio e lungo termine. La scelta di optional o elementi di valore aggiunto sotto il profilo energetico sono tanto più cruciali quanto più si prevede di usare l'asciugatrice.Un'asciugatrice sarà uno degli elettrodomestici a maggiore intensità energetica all'interno della casa. La buona notizia è che un'asciugabiancheria è una delle voci più facili da poter contenere quando si vuole tenere d'occhio il bilancio familiare , in particolare vista la luce solare di cui gode il Bel Paese per buona parte dell'anno. Per risparmiare denaro quando si usa l'asciugatrice, inoltre, è importante mantenere sempre pulito il sistema di filtraggio dove si accumula la lanugine. Un filtro ostruito rende molto più difficile la circolazione dell'aria tra i vestiti, portando di fatto l'asciugatrice a essere meno efficiente, oltre a creare un pericolo di surriscaldamento. Ecco perché pulire il filtro dell'asciugatrice dopo ogni carico è non solo buona pratica, bensì una necessità. Infine, si può prendere in considerazione un'asciugatrice a pompa di calore, che costa un po' di più inizialmente ma alla lunga risulta economica da usare, consentendo un ottimo risparmio di denaro, prevenendo anche la formazione di muffe.I migliori asciugatori presenti sul mercato sono dotati di un meccanismo di rilevazione di principi di surriscaldamento: ciò implica che gli elettrodomestici si spengono automaticamente nel momento in cui la temperatura dovesse divenire troppo elevata. Verificare che questo elemento di sicurezza sia presente è molto importante nella fase che precede l'acquisto, così come lo è prestare attenzione ad alcuni dettagli anche nella fase successiva. Alcuni degli accorgimenti per aumentare la sicurezza della propria asciugatrice includono:- collegamento dell'asciugatrice direttamente alla presa di corrente, non a ciabatte o prolunghe;- nel caso di modelli a parete, assicurarsi che l'asciugatrice sia fissata saldamente seguendo le istruzioni della casa produttrice ed eventualmente considerando un servizio di installazione professionale;- evitare i modelli che si avviano in automatico quando la porta è chiusa, in particolar modo se vi sono bambini piccoli in casa;- favorire un'ottima ventilazione attorno all'elettrodomestico.