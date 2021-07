Asciugatrici: Guida all'acquisto

Le asciugatrici sono degli elettrodomestici considerati complementari, perché la loro presenza non è prettamente indispensabile alla gestione della casa. Tuttavia, la percezione sta notevolmente cambiando anche in questo senso, perché rispetto al passato sono sempre di più coloro che scelgono di acquistarne una per velocizzare le operazioni di gestione del bucato. In alcune zone, inoltre, l'asciugatrice risulta quasi indispensabile, perché a causa delle frequenti condizioni climatiche avverse risulta pressoché impossibile far asciugare il bucato all'aria aperta. Il clima del nostro Paese è spesso soleggiato e ventilato e questo, da sempre, ne frena la diffusione nel nostro Paese, soprattutto al sud. C'è poi da considerare la percezione dell'asciugatrice come un elettrodomestico dispendioso e il fatto che serve spazio per la sua installazione. Tuttavia, negli ultimi anni si è assistito a un incremento esponenziale della presenza delle asciugatrici anche nelle case degli italiani, segno di un'evoluzione dei tempi, anche se non si tratta ancora di diffusione capillare, come invece avviene nel Nord Europa.

Parlare solo di asciugatrice in modo generico, però, non è corretto, giacché esistono diversi modelli diversi di questo elettrodomestico e non tutti possono essere adeguati alle specifiche esigenze. Ecco perché è importante leggere una guida all'acquisto prima di acquistare l'asciugatrice per la propria casa.



Guida all'acquisto dell'asciugatrice: le tipologie

Dal punto di vista della tipologia, le asciugatrici possono distinguersi tra modelli a pompa di calore e modelli a condensazione. Tuttavia, il mercato di oggi propone prevalentemente asciugatrici a pompa di calore, che attualmente rappresentano circa il 92% del comparto. Il motivo è da ricercare nell'evoluzione della tecnologia, che con le asciugatrici a pompa di calore ha permesso di abbattere notevolmente i consumi energetici rispetto ai modelli a condensazione.

Questi ultimi funzionano mediante il riscaldamento di una resistenza elettrica, il cui calore viene propagato nel cestello mediante una ventola. In questo modo i panni presenti al suo interno si scaldano e, quindi, si asciugano rapidamente. Analizzando le caratteristiche e i consumi di questi apparecchi, emerge che per l'utilizzo di una asciugatrice a condensazione siano necessari 4 kwh per ogni ciclo completo.

Le asciugatrici a pompa di calore sono i modelli più recenti e sfruttano tecnologie più moderne che permettono di abbattere i consumi. Partendo dal presupposto che il loro costo d'acquisto iniziale è notevolmente più elevato rispetto a quello delle asciugatrici a condensazione, il risparmio con questi modelli si può apprezzare sul lungo periodo, visti i bassi costi di gestione.

funzionamento segue il principio della pompa di calore. All'interno è presente un motore collegato a un circuito frigorifero: questo sistema genera il calore che viene poi immesso all'interno del cestello e fatto circolare in modo uniforme, permettendo in questo modo l'asciugatura completa e rapida del bucato.

Entrambe le tipologie di asciugatrici, ovviamente, hanno come prodotto di scarto l'acqua che viene sottratta dai panni all'interno, che dev'essere smaltita. Esistono due diverse modalità di evacuazione e di smaltimento dell'acqua in eccesso, che sono valide per entrambi i modelli. La prima, quella più semplice, prevede che quest'acqua venga raccolta in una vaschetta posizionata sotto il cestello, per poi essere anche, eventualmente, riutilizzata per altri scopi. Sono molte le persone che riciclano quest'acqua per la stiratura, visto che si tratta di acqua pura e senza calcare, che però non può ovviamente essere impiegata per scopi alimentari. L'altro sistema di espulsione segue un principio simile a quello delle lavatrici, quindi prevede che l'acqua in eccesso venga convogliata in una tubatura di scarico. Questo modello, a differenza di quello con sistema di raccolta dell'acqua in eccesso, necessita di essere posizionato nei pressi di uno scarico e richiede il più delle volte l'intervento di un tecnico specializzato per l'installazione. Le potenzialità dell'uno e dell'altro modello, quindi, sono evidentemente diverse, giacché l'asciugatrice con il sistema di raccolta può essere facilmente installata in qualsiasi punto e ambiente dove ci sia adeguato spazio, senza il vincolo dell'obbligo di individuare un ambiente predisposto allo scarico.

Accanto alle asciugatrici a condensazione e a pompa di calore, però, c'è una terza opzione percorribile nella scelta del miglior modello. Sono le asciugatrici a gas, che però non trovano ancora adeguata diffusione perché implicano una serie di accorgimenti per l'installazione che possono far lievitare il prezzo. Infatti, per questi modelli c'è da prevedere una nuova linea del gas, la griglia di areazione necessaria per la sicurezza e il sistema di espulsione. Inoltre, è ovviamente necessaria anche una manutenzione più attenta e frequente, visto che lavora con il gas e benché i tempi di asciugatura dei capi siano nettamente inferiori rispetto ai modelli elettrici, a tutto vantaggio della riduzione dell'usura, soppesando il tutto i modelli a gas risultano ancora meno convenienti di quelli elettrici.



Guida all'acquisto dell'asciugatrice: la modalità di carico

Se, quindi, dal punto di vista tecnico le differenze sono notevoli, è possibile trovare importanti variazioni anche per quanto concerne la struttura stessa dell'asciugatrice. Esistono due modelli in tal senso, che rispecchiano le tipologie già conosciute con le lavatrici: carica frontale e carica dall'alto. I vantaggi dell'uno e dell'altro modello sono ben noti, soprattutto perché sono gli stessi delle lavatrici; non ci sono modelli in assoluto migliori di altri sotto questo aspetto, perché tutto dipende dallo spazio a disposizione e dalle proprie abitudini. In linea generale, analizzando le dimensioni delle asciugatrici, si può dire che siano pressoché standardizzate, al netto di qualche modello che presenta misure differenti. Mediamente, la profondità si aggira tra i 60 e i 63 cm ma esistono i modelli slim, che hanno prevalentemente la carica dall'alto, che possono avere una profondità decisamente ridotta, che si attesta intorno ai 40/45 cm.

I modelli con apertura frontale per il carico sono spesso utilizzati a colonna, ossia impilati sulla lavatrice per avere una riduzione considerevole dello spazio utilizzato, sfruttando l'altezza. La colonna bucato è una soluzione particolarmente apprezzata me bisogna fare attenzione alle caratteristiche della struttura sia della lavatrice che dell'asciugatrice. Di norma, si realizza posizionando l'asciugatrice sopra la lavatrice, utilizzando i sistemi di bloccaggio che si trovano in commercio. Ovviamente, se si è interessati a questo sistema di installazione è consigliabile acquistare un'asciugatrice della stessa marca della lavatrice, o viceversa, così da avere la massima compatibilità di installazione a colonna. Il primo parametro da controllare, a prescindere da quale sia la marca del prodotto, è la profondità della lavatrice. Se è inferiore a quella dell'asciugatirce non è possibile procedere con l'installazione a colonna diretta ma è preferibile acquistare un mobile ad hoc che possa sorreggere adeguatamente il peso dell'asciugatrice in assoluta sicurezza.



Perché comprare un'asciugatrice e quale modello preferire?

Se dell'asciugatrice si fa un utilizzo sporadico, allora è preferibile optare per i modelli a resistenza elettrica, anche se il prezzo d'acquisto non è poi così inferiore rispetto a quelli a pompa di calore ma, se invece si prevede di utilizzare l'asciugatrice in maniera frequente, allora non ci sono proprio dubbi sulla scelta del modello a pompa di calore. Ovviamente, il prezzo dipende notevolmente dalla capacità di carico della stessa, sul sito di vendite online prezzoforte.it potete trovare un’ampia scelta di asciugatrici in offerta

Acquistare un'asciugatrice sta diventando un'abitudine sempre più radicata nel nostro Paese, proprio a fronte dei vantaggi di questo sistema. Infatti, se da una parte l'asciugatura naturale è senz'altro più economica, dall'altro bisogna fare i conti con gli inconvenienti di questo sistema. Asciugare i panni all'aria aperta, al giorno d'oggi non è più sicuro come in passato, soprattutto in città, dove l'atmosfera è permeata dallo smog. Le fibre tessili hanno un'elevata capacità di assorbimento delle impurità che, quindi, in un certo senso sporcano i panni prima ancora che questi vengano indossati. Inoltre, nel caso in cui non si abbia un balcone o uno spazio esterno in cui stendere, l'utilizzo dell'asciugatrice impedisce la formazione di condensa e di umidità all'interno dell'appartamento.