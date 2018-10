Assicurazione minicar: come fare e quale scegliere

avere più di 14 anni;

essere provvisti di patente AM, che è possibile conseguire come privatista oppure frequentando un corso completo in autoscuola, come avviene per la patente B;

essere provvisti di assicurazione per quadricicli leggeri. Per trovare la più adatta è consigliabile il confronto on line tra le compagnie che propongono RC moto e motocicli estese a queste particolari vetture, e munirsi di attestato di rischio se si tratta di un rinnovo;

allacciare le cinture di sicurezza;

tenere i fari accesi anche durante il giorno;

viaggiare nei limiti di velocità, e comunque mai oltre quelli imposti dal costruttore (max 45 km/h).

Venerdì 5 Ottobre 2018, 17:37 - Ultimo aggiornamento: 05-10-2018 17:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono sempre più diffuse, soprattutto tra i ragazzi e tra chi vive in città, e spesso sostituiscono il classico motorino tra i desideri degli adolescenti (con buona pace dei genitori). Sono le, i quadricicli a motore che a seconda delle dimensioni possono essere guidati a partire dai 14 anni. Cerchiamo di capire insieme quali step affrontare per essere in regola nell’utilizzare questo mezzo, a partire dall’Le minicar dal punto di vista assicurativo rientrano nella categoria dei quadricicli leggeri, mezzi di piccola cilindrata e con una velocità massima molto ridotta. La polizza è di fatto un contratto RC moto, analogo a quello stipulato quando si assicura un motorino o uno scooter. Ovviamente però le caratteristiche tecniche del mezzo, il numero di passeggeri ammesso, l’alimentazione e la sua velocità massima possono variare, e così anche le condizioni dei contratti assicurativi stipulati. Ad ogni modo è possibile informarsi e confrontare diverse tipologie di RC moto e quindi di assicurazione per microcar o quadricicli su comparatori come Facile.it , per farsi un’idea in autonomia delle offerte e delle soluzioni esistenti, e di quali compagnie le offrono.È necessaria una precisazione quando si parla di assicurazioni per quadriciclo a motore, perché pur rientrando idealmente nella stessa categoria c’è una sostanziale differenza tra un quadriciclo leggero, come può essere appunto una minicar, e veicoli molto più pesanti e performanti, come i quad, che possono viaggiare fino a 80 km/h. Le minicar, nonostante i modelli in commercio siano sempre più pensati per assomigliare in tutto e per tutto a una vera auto, oltretutto alla moda, e attirare così la clientela più giovane ancora in trepida attesa dell’età della patente, sono di fatto dei motorini confortevoli, coperti e a due posti, ma pur sempre pensati per non superare i 45 km orari e con una carrozzeria molto leggera. La massa a vuoto di un quadriciclo leggero non supera i 350 Kg. Il livello di sicurezza offerto, pur essendo dotati di cinture di sicurezza (da utilizzare obbligatoriamente) è comunque limitato rispetto a un’auto. Se a questo si aggiunge che si tratta di un mezzo accessibile a ragazzi giovanissimi e per forza di cose inesperti, si comprende come le polizze assicurative per minicar possano non essere particolarmente economiche.Per questo motivo è sempre consigliabile informarsi per tempo e utilizzare, quando possibile, l’arma del confronto on line e dei preventivi senza impegno, anche se in prospettiva si pensa di assicurare il mezzo in modo tradizionale e in agenzia. Il premio viene sempre calcolato, come per altri veicoli, tenendo conto dell’attestato di rischio, se già presente. L’aggiunta di garanzie accessorie alla RC obbligatoria è in genere a discrezione del cliente, a meno che l’offerta non preveda un pacchetto tutto compreso, da tenere in considerazione, se economico, anche pensando alla reale frequenza di utilizzo, alle caratteristiche specifiche del mezzo e all’età del conducente.Riguardo all’età e all’esperienza del guidatore si è già detto che per le minicar sono ammessi al volante ragazzi a partire dai 14 anni, ma non senza che abbiano conseguito la patente AM (il vecchio patentino), secondo quanto stabilito dall’ articolo 116 del Codice della Strada , che specifica anche le sanzioni in caso di guida senza patente o con patente inadatta al mezzo. Va notato che per il quad, a differenza di quanto avviene per la minicar, è richiesta la patente B in ragione delle dimensioni e della potenza del veicolo.La legislazione relativa all’utilizzo di microcar stabilisce espressamente i limiti di velocità massima che il mezzo può raggiungere, compatibili con una guida in centro abitato, e qualsiasi manomissione che consenta alla macchina di viaggiare a velocità superiore è sanzionabile. Riassumendo per punti, le condizioni base per essere in regola al volante della minicar sono: