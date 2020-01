Accompagnare coloro che hanno una proprietà sottoposta a pignoramento nella via d’uscita da una situazione di difficoltà con in tasca la miglior soluzione possibile. Offrire a eventuali investitori l’opportunità di aggiudicarsi immobili a prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli di mercato. Guidarli poi nei lavori di ristrutturazione e riammodernamento dei beni.Tutto questo è la Compagnone Group, azienda specializzata in aste immobiliari nata a Nola nel 2007, e traghettata sull’intero territorio nazionale da Nicola Compagnone, consulente specializzato nel settore immobiliare, a capo di un team che ha allargato i suoi orizzonti al Nord Italia. E a buon ragione. Secondo il rapporto annuale realizzato da Astasy Srl, nel 2018, infatti, il record di esecuzioni immobiliari spetta proprio alla Lombardia con il 19,46% su un totale di oltre 245mila aste in tutta Italia. Solo Milano ne conta 10mila.«Nel 2018 abbiamo spostato la sede legale a Milano, a via Monte Napoleone. Abbiamo deciso di investire nel mercato della Lombardia dopo aver effettuato un’analisi dei nostri competitors e aver attestato che offrono semplici servizi di trattative a saldo e stralcio – spiega Compagnone - Il nostro know how è completamente diverso: noi cerchiamo contestualmente di raggiungere l’obiettivo dell’investitore e risolvere il problema del debitore».Un’attività, quella di Compagnone, che ha avuto la sua naturale evoluzione con la creazione della società Compagnone tre engineering, che si occupa di progettazione e direzione lavori per i clienti investitori. «Alcune proprietà, comprate a buon prezzo, necessitano in ogni caso di essere riammodernate – evidenzia Compagnone – con lo studio di progettazione andiamo a intervenire su quella è l’idea progettuale offrendo all’investitore un servizio chiavi in mano, che parte dal progetto e arriva alla cura e alla realizzazione del cantiere per i lavori di ristrutturazione».