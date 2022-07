“Baiae”, il lounge bar adagiato sul mare e disegnato sul Castello

A Bacoli la location da sogno con 300 posti a sedere e l’esposizione delle antiche mura

L’amore per il proprio territorio, il coraggio dei giovani nell’investire e una location da sogno, dove si toccano con mano il profumo del mare, il Castello di Baia ed i reperti archeologici. Questo è “Baiae”, a Bacoli, in località Baia appunto. Un bar, un locale, tutto all’aria aperta, ampio, con parcheggio incluso e tantissimi posti a sedere. Un vero paradiso che il giovane manager Manuel Rimauro ha scelto di aprire nella sua “culla”, laddove è nato e vive da sempre. Un progetto prestigioso e ambizioso, portato avanti dall’apertura in primavera insieme al fratello Pasquale, alla compagna Simona e la cugina Susy. Una gestione familiare che sa di verace, così come l’odore di nuovo e di salsedine, “a lume di castello”, come recita una scritta all’interno del locale.

Manuel, cosa offre Baiae?

«Tutto ciò che cerca un cliente che arriva in una location così esclusiva. Relax, divertimento, voglia d’estate. Oltre naturalmente ai prodotti per cui spaziamo senza sosta dalla caffetteria, alla stuzzicheria, lounge bar e wine bar. Insomma, siamo aperti dalle prime del mattino fino a tarda notte e accontentiamo ogni palato sia dal punto di vista del gusto che sotto l’aspetto del tipo di socialità ricercata. E non mancano gli eventi, la musica. Insomma, offriamo veramente di tutto».

Qual è quindi il progetto?

«Quello di dare al cliente ciò che vuole, e ci riusciamo con un locale con oltre 350 posti su due livelli e diverse sale. Abbiamo la possibilità di godere del prato, dei divani, delle pedane. Insomma stili differenti e comfort, una innovativa formula sociale. Poi siamo attivi e veloci, oltre alla sala d’ingresso, dove tra l’altro esponiamo dei reperti come le antiche mura, abbiamo anche posti a sedere al piano superiore. Le postazioni bar sono due, con barman abili nella miscelazione dei drink».

Qualcosa in più sui reperti presenti nel locale?

«Si tratta di mura antiche che abbiamo protetto con dei vetri e che possono essere ammirati da vicino da tutti i clienti. Teniamo molto alla storia, ed in particolare a quella della nostra terra. Quando mi si sono aperte le porte di questa location, me ne sono innamorato subito e con chi lavora con me non ci abbiamo pensato su due volte: era la struttura adatta per quello che volevamo fare».

Baiae ha anche un importante imprinting grafico…

«Sì, abbiamo scelto come logo social il volto di Dioniso che non è naturalmente un banale richiamo al vino, ma al Castello di Baia su cui ci affacciamo da ogni angolo del locale. Anche la scelta delle insegne, delle scritte. Nulla è lasciato al caso grazie ai tanti amici professionisti a cui ci affidiamo».

Un giovane di 30 anni che investe sul e nel proprio territorio. Cosa dici ai tuoi coetanei?

«Non voglio fare la morale a nessuno, seguo solo un sogno, quello di fare impresa così come mi ha abituato la mia famiglia. Gli sforzi sono tanti così come le difficoltà. Sono cosciente del periodo delicato appena passato e di quello attuale, e chissà cosa altro potrà accadere già nei prossimi mesi. Bisogna essere entusiasti e non demordere».