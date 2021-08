Boom di conti correnti online aperti: così cambiano le abitudini di spesa giovanili

Le transazioni economiche vanno sempre più digitalizzandosi. La pandemia e l’emergenza sanitaria globale non hanno fatto che confermare questo assunto, spingendo con sempre più energia nella direzione di un maggiore sfruttamento delle potenzialità della rete. Una delle principali conseguenze di quest’opera di digitalizzazione è la sempre più frequente apertura di un conto corrente on line, specie da parte dei giovani.

Sfruttando i vari sistemi di comparazione presenti sulla rete, sono soprattutto i giovani adulti tra i 25 e i 34 anni (+74%) a passare a un conto corrente online, seguiti poi dalla fascia d’età che va dai 18 ai 24 anni (+52%) e, infine, dagli adulti tra i 35 e i 44 anni (+51%). Le fasce d’età superiori tendono invece a restare lontane dalla tecnologia, ragion per cui sono meno in contatto con il mondo dei comparatori. Sono questi, solitamente, gli strumenti che permettono di meglio apprezzare i vantaggi di banca e conto online.

Apertura di un conto corrente online

L’aumento del 51,34% dell’apertura di un conto corrente online è da collegare direttamente alla pandemia, che – tra le molteplici conseguenze sul mondo del lavoro e delle abitudini di compravendita – ha imposto nuove norme sul distanziamento sociale. In tal senso, le potenzialità di strumenti tecnologici che permettono di non recarsi direttamente in un luogo affollato come una filiale di banca, evitando dunque assembramenti e lunghe code, sono chiare.

Ad ogni modo, andando a guardare più da vicino come funziona un conto corrente on line, è facile rendersi conto che esso offre una vasta gamma di vantaggi, non riconducibili solo alla praticità di poter fare tutto da casa. Tuttavia, l’immediatezza del servizio di registrazione e la comodità di utilizzo costituiscono certamente un dato non indifferente.

Dopo aver selezionato il servizio e l’istituto di credito più adatti alle proprie esigenze, il servizio immediato di registrazione permetterà, nel giro di pochi passaggi, di caricare i documenti necessari all’attivazione del conto on line. Le procedure guidate per confermare la propria identità (che in alcuni casi potrebbero prevedere degli step da seguire mediante l’attivazione della videocamera del pc o smartphone) possono essere portate a termine in maniera rapida e all’insegna della sicurezza dei dati del cliente che sta effettuando la registrazione.

Quali vantaggi offre un conto corrente online

Data la facilità delle operazioni di registrazione, è chiaro che un conto corrente online punta tutto sullo snellimento delle operazioni necessarie a effettuare le varie transazioni. Infatti, ogni singola operazione di controllo può essere tranquillamente svolta da remoto, mediante pc, tablet o smartphone, in maniera intuitiva e veloce, a qualsiasi ora del giorno o della [Francesco1] notte. Anche se snellito, ogni processo bancario è sempre garantito e sicuro secondo rigidi protocolli.

I servizi offerti, nello specifico, sono gli stessi di un conto corrente tradizionale: dunque, la possibilità di effettuare bonifici SEPA o di prelevare denaro contante presso gli sportelli ATM; quest’ultimo, nello specifico, tramite carta – di debito o credito – connessa al conto, da richiedere al momento dell’attivazione e ricevere direttamente al proprio domicilio.

Esiste, come nel caso di un conto attivato presso qualsiasi istituto di credito, un canone da pagare ma, nel caso di un conto online, è in diversi casi azzerabile quando si supera la soglia dei[Francesco2] 30 anni (in cui generalmente si inizia a pagare il canone): a parità di servizi offerti, dunque, si gode di una consistente ammortizzazione dei costi di gestione. Solitamente, inoltre, alcune banche online prevedono che i giovani under 30 possano aprire un conto corrente on line senza spese.

La digitalizzazione della documentazione relativa alle varie transazioni, proseguendo, rende l’apertura di un conto corrente online una scelta ecosostenibile e green. Non essendo necessario stampare alcun documento ed essendo tutto direttamente disponibile su app o browser, tramite smartphone o pc, il consumo di carta è sensibilmente ridotto, se non direttamente azzerato: da qui, il ridotto impatto ambientale di una simile opzione.