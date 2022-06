Campolongo Hospital, investimento costante nell’innovazione

Chirurgia ortopedica, specie protesica e riabilitazione robotica tra i punti nevralgici della struttura

In tutta la Campania il Campolongo Hospital è rinomato come un centro d’eccellenza e un punto di riferimento nel campo della chirurgia ortopedica, protesica e non, oltre che come una straordinaria struttura per la riabilitazione globale dei suoi pazienti.

Se per quanto riguarda quest’ultima, infatti, particolare attenzione è dedicata alla riabilitazione globale di chi si affida loro, sposando al concetto di riabilitazione fisica anche quello di riabilitazione delle capacità cognitive, neurologiche e di quelle finalizzate al recupero di un’autosufficienza ottimale nella vita quotidiana e in quella lavorativa, per la chirurgia ortopedica, Campolongo Hospital è certamente una struttura all’avanguardia.

Nata nel 1960 come Istituto Elio Ortopedico Ebolitano con la specifica vocazione di presidio per la riabilitazione, nel corso degli anni, infatti, la Casa di Cura Campolongo Hospital ha, con lo scopo di far raggiungere il recupero della salute e la massima efficienza psico-fisica dei pazienti, sempre più investito nell’innovazione tecnologica e nei professionisti - medici e sanitari - che vi lavorano.

LA CHIRURGIA ORTOPEDICA, SPECIE PROTESICA

Grazie all’esperienza maturata in oltre 60 anni di attività e professionalità del Personale Sanitario e al continuo investimento nell’innovazione, dunque, la chirurgia ortopedica del Campolongo Hospital è senza dubbio non solo un’eccellenza del territorio nazionale, ma anche una realtà totalmente avveniristica.

Decretata a fine 2021 dall’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, quinta struttura in Italia per numero di interventi annui di protesi di spalla eseguiti e prima struttura per il Sud Italia, il Campolongo Hospital è specializzato particolarmente nella chirurgia protesica dell’anca, del ginocchio e della spalla e nella chirurgia artroscopica del ginocchio, della spalla, del gomito, dell’anca e della caviglia.

Con un Reparto operatorio dotato di tre sale progettate nei minimi dettagli per garantire elevati standard di qualità e non limitandosi meramente al solo intervento chirurgico, Campolongo Hospital accompagna col medesimo alto livello d’eccellenza anche la fase fisico-riabilitativa del paziente, avvalendosi in loco di strumentazioni innovative e proponendo costantemente tecniche rivoluzionarie per il recupero completo dell’arto operato.

«I nostri investimenti sono sempre mirati vero l’innovazione, in tutto ciò che può aumentare le percentuali di riuscita degli interventi che pratichiamo presso la nostra struttura», conferma, del resto, la vice direttrice generale della struttura, Maura Camisa, che sottolinea pure come la bravura dei loro chirurghi e l’ausilio di queste nuove tecnologie, permetta di offrire sempre il meglio a quanti si rivolgono loro per gli interventi ortopedici, la cui naturale prosecuzione è proprio l’area riabilitativa.

FIORE ALL’OCCHIELLO: LA RIABILITAZIONE ROBOTICA

L’avanguardia delle strumentazioni e tutti gli investimenti tecnologici finora fatti sono ben riscontrabili nell’area dedicata alla riabilitazione robotica, che rende il Campolongo Hospital una delle pochissime strutture in Italia a essere dotata internamente di macchinari eccezionali di ultima generazione. Questo tipo di riabilitazione, infatti, consente il recupero di handicap acquisiti in seguito a traumi significativi a carico del sistema nervoso centrale; indirizzata in modo particolare a pazienti con patologie neurologiche (ictus, morbo di Parkinson, sclerosi multipla, malattie del midollo spinale o polineuropatie) e con patologie ortopediche lesive della deambulazione o della corretta articolazione, essa viene predisposta secondo protocolli personalizzati prescritti dai medici specialisti dopo accurata visita e viene seguita da personale altamente qualificato in grado di gestire i macchinari.

IL LOKOMAT

Fulcro della riabilitazione robotica è il Lokomat, un trattamento innovativo inventato in Svizzera nel 2001 e presente in struttura sin dal 2019. Questo macchinario di ultima generazione permette d’intervenire in diversi casi neuromotori, arricchendo il percorso di riabilitazione di un apporto tecnologico di grande valore, particolarmente utile nell’ambito del programma di riabilitazione multidisciplinare ad alta complessità.

Il Lokomat è, infatti, un esoscheletro controllato elettronicamente e riproducente uno schema motorio assimilabile alla normale deambulazione; con ortesi meccaniche indossate dal paziente che ne guidano il passo, egli è mantenuto in sicurezza da un’imbragatura che ne allevia al contempo il peso. Il movimento è simulato su un tapis roulant e riprodotto in 3D su un monitor posto di fronte al paziente, come in una sorta di videogioco; in questo modo, l’esoscheletro non solo facilita i movimenti per il recupero della deambulazione, ma registra anche tutti i parametri antropometrici necessari per valutare i progressi del paziente e le eventuali modifiche al percorso riabilitativo. Grazie al sistema particolarmente innovativo, infine, Lokomat può essere tarato per le più diverse esigenze del paziente e adattarsi alle sue specifiche caratteristiche.

L’ARMEO POWER

Altro prezioso strumento per la riabilitazione robotica ortopedica è infine l’Armeo Power, il primo esoscheletro di braccio robotico al mondo per la terapia integrata del braccio e della mano, che consente di effettuare esercizi per la spalla, la flessione del gomito, la supinazione dell'avambraccio e la flessione del polso. L’Armeo Power può funzionare in modo attivo, parzialmente attivo o totalmente passivo, essendo regolabile in base alle necessità terapeutiche del paziente. Ne deriva da ciò che questa strumentazione è particolarmente adatta per trattamenti intensivi e precoci per la riabilitazione dell’arto superiore massimizzando il recupero motorio nei casi di ictus, sclerosi multipla, paralisi cerebrale, recupero da interventi neurochirurgici, lesioni del midollo spinale, lesioni cerebrali traumatiche, malattie muscolari, morbo di Parkinson e disturbi del movimento, atassia dell’arto superiore e neuropatie.

INFORMAZIONI UTILI

La casa di cura Campolongo Hospital, sita in viale della Marina 8/12 in località Marina di Eboli (SA) è accreditata con il SSN ed è certificata ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. Essa offre servizi sanitari diagnostici e riabilitativi ambulatoriali, ma anche servizi di riabilitazione, ortopedici e di traumatologia in day hospital e in regime di ricovero ordinario, oltre a un prezioso servizio di riabilitazione funzionale post acuzie in regime di ricovero a tempo pieno.

Per ulteriori informazioni: info@campolongohospital.it e 0828.348111