Campolongo Hospital, oltre sessant’anni di storia tra tradizione e futuro

La storia del Campolongo Hospital parte da lontano. È dal 1957 che la struttura rappresenta un centro d’eccellenza nel campo della chirurgia ortopedica e della riabilitazione e l’impegno costante verso il rinnovamento, il miglioramento e l’adeguamento alle più moderne forme di tecnologia e tecniche all’avanguardia, hanno fatto si che diventasse un punto di riferimento per tutto il centro sud della penisola.

La struttura, curata nei minimi dettagli, può contare su personale medico sanitario altamente specializzato e, da sempre, pone al centro della propria mission la figura del paziente con l’obiettivo di garantirne e migliorarne la qualità della vita.

Grazie all’esperienza maturata in oltre sessant’anni di attività, il Campolongo Hospital è all’avanguardia nella chirurgia ortopedica, protesica e non, e in particolare la chirurgia protesica di anca, ginocchio e spalla e nella chirurgia artroscopica di spalla, gomito, anca, ginocchio e caviglia.

Il Reparto operatorio è dotato di tre sale progettate in tutti i dettagli per garantire ottimi standard di qualità mentre per la riabilitazione la struttura è dotata internamente di oltre 50 palestre dotate delle più moderne attrezzature.



Ad arricchire l’elenco dei servizi offerti le due grandi piscine per l’idrokinesiterapia, la riabilitazione in acqua, con percorsi di recupero individuali o di gruppo. Qui si instaura una relazione empatica tra paziente, terapista e acqua, che genera e favorisce il benessere e la cura di una serie numerosa di patologie. L’esercizio in acqua garantisce al paziente un’esperienza di tipo globale, che coinvolge la sfera intellettiva, psicologica, sensoriale e motoria.

Ulteriori servizi della struttura comprendono: macchinari moderni per le terapie fisiche come tecarterapia, ultrasuoni, laserterapia e magnetoterapia. Un’intera area dedicata alle AVQ, dedicata al recupero delle attività di vita quotidiana e alla cura di se, l’ortoterapia, la cromoterapia e la logopedia.

È possibile effettuare numerosi esami diagnostici, come la dexa, tac, risonanza magnetica, ecografie, ecocardiogramma, elettrocardiogramma, ecocolordoppler e molto altro; visite ambulatoriali, ortopediche, fisiatriche, neurologiche, cardiologiche, reumatologiche. È inoltre presente il laboratorio di analisi.

Casa di cura accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale; Al Campolongo Hospital si può accedere a ricoveri di riabilitazione, chirurgici e day hospital sia in regime accreditato che in regime privato.

Ecco i numeri del C.I.P. (Centro Integrato di Prenotazione)

Prenotazioni ambulatoriali: 0828 348 180

Prenotazioni ricoveri: 0828 348 130

Info: Casa di cura accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale

È certificata ISO 9001: 2015;

È certificata ISO 14001: 20150