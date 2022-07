Campolongo Hospital, qualità e innovazione al servizio dei pazienti

L’idrokinesiterapia è uno dei punti di forza della struttura, oggi tra le eccellenze non solo a livello regionale

Il Campolongo Hospital, struttura di riferimento della regione Campania, nel lungo e sofferto periodo della pandemia, ha ulteriormente rafforzato la sua struttura a Marina di Eboli che vanta 62 anni di storia, investendo soprattutto sulla sicurezza dei pazienti e sulla specializzazione del personale sanitario, tanto da confermarsi una eccellenza non solo a livello regionale ma su tutto il territorio nazionale. Tra i settori nevralgici sviluppati attraverso costanti investimenti verso l’innovazione troviamo l'idrokinesiterapia e il servizio del day hospital.

La riabilitazione

La riabilitazione è un processo nel corso del quale si porta una persona con disabilità a raggiungere il miglior livello di autonomia possibile sul piano fisico, funzionale, sociale, intellettivo e relazionale, con la minor restrizione delle sue scelte operative, pur nei limiti della sua menomazione.

La Casa di Cura Campolongo Hospital pone sempre al centro la figura del paziente, puntando sulla qualità della salute e della vita. L'attenzione e la cura di tutti i particolari hanno fatto sì che l’attrezzata struttura sia diventata un punto di riferimento sia nel campo della chirurgia ortopedica, protesica e non, sia nel campo della riabilitazione intesa come concetto globale.

Massima attenzione per il sistema di sanificazione di filtraggio dell'aria attivo 24 h/24 in tutte le aree dell'ospedale, monitoraggi continui e tamponi effettuati con regolarità sia in entrata che durante il ricovero, anche sul personale sanitario controllato quotidianamente con regolarità.

Potenziato il servizio di rete wifi che è disponibile per tutti i pazienti ricoverati.

I servizi

Il Campilongo Hospital presenta all’interno dei vari raggruppamenti di degenza, singole unità operative specifiche per la Riabilitazione Neurologica, Cardiorespiratoria, Ortopedica, Urologica, Terapia Occupazionale A.V.Q. e Robotica, e ha una disponibilità di oltre 50 palestre, ognuna di esse dotata delle più moderne attrezzature.

La struttura dispone inoltre di due grandi piscine dislocate in un grande ambiente luminoso circondato da giardini e dotate delle più moderne tecnologie.

Idrokinesiterapia, per chi è indicata

L' idrokinesiterapia è indicata, tra l’altro, nei pazienti che per problematiche osteo-articolari, in particolare vertebrali, presentano patologie che sconsigliano la pratica di attività di fitness ad alto impatto. Si instaura una relazione empatica tra paziente, terapista e acqua, che genera e favorisce il benessere e la cura di una serie numerosa di patologie.

Grazie alla parziale assenza di gravità e ad alcune caratteristiche fisiche (viscosità e temperatura), l’acqua rappresenta un mezzo ideale per far svolgere ad una persona con limitazione del movimento, esercizi o compiti che sarebbero impossibili o comunque difficili da eseguire “a secco”.

I benefici

La riabilitazione in acqua va considerata parte di un programma riabilitativo, ed è quindi complementare a tutte le altre metodiche a disposizione dei pazienti del Campolongo Hospital. L’esercizio in acqua garantisce al paziente un’esperienza di tipo globale, che coinvolge la sfera intellettiva, psicologica, sensoriale e motoria.

L’utilizzo dell’acqua a scopo terapeutico permette al paziente di anticipare l’inizio della riabilitazione post-operatoria o post-traumatica. Si riducono così i tempi totali di recupero.

Il Campolongo Hospital è accreditato con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) per:

– Ricoveri ordinari e day hospital

– prestazioni di diagnostica per immagini

– diagnostica neurofisiologica

– visite specialistiche

Il day hospital

Al Campolongo Hospital si può accedere a ricoveri di riabilitazione, chirurgici e day hospital sia in regime accreditato che in regime privato.

Il Day Hospital o ricovero diurno, consiste in un ricovero o cicli di ricovero programmati, che prevedono per il paziente una degenza breve, limitata alle sole ore diurne della giornata, con erogazione di prestazioni multiprofessionali e plurispecialistiche.

Il Day Hospital permette al paziente di usufruire delle prestazioni della struttura, evitando però il ricovero ordinario.

I recapiti

Ecco i numeri del C.I.P. (Centro Integrato di Prenotazione)

Prenotazioni ambulatoriali: 0828 348 180

Prenotazioni ricoveri: 0828 348 130

Info: Casa di Cura accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale

È certificata ISO 9001: 2015;

È certificata ISO 14001: 20150