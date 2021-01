Capodanno di mare: la tradizione partenopea

La cena di San Silvestro, che quest'anno, causa Covid e zona rossa, si trascorrerà in casa, non perderà gusto e tradizione.

Capodanno è arrivato, tra peripezie,un anno intenso e particolare, il perfetto rifugio non può che essere il cibo, e la notte di San Silvestro per chi è amante della tradizione non può prescindere dallo scegliere l’abbondante menù partenopeo.

L’azienda Terramare Surgelati propone la sua versione del menù tradizionale partenopeo con prodotti congelati a bordo di altissimo livello qualitativo.

E in mancanza dei fuochi di artificio, sarà il cenone ad illuminare la fine di quest’anno.

Al Sud il menù è d’obbligo a base di mare dagli antipasti al primo piatto, l’intenso profumo di salsedine darà un tocco di tradizione al capodanno napoletano.

Salmone marinato con aggiunta di pepe rosa, alici marinate e alghe di mare contorneranno gli antipasti della vostra tavola immancabile cocktail di gamberi.

Il primo piatto non può prescindere dalla scelta tra spaghetti, risotto ai frutti di mare o un buonissimo pacchero con astice che rappresentano la soluzione più diffusa, secondi tradizionali del cenone di San Silvestro sono il polpo, il baccalà ma soprattutto gamberoni e calamari.

Infine frutta secca, di uva e di melagrana, cibi portafortuna come le lenticchie, e finalmente concludere i festeggiamenti con deliziosi dessert: da pandoro e panettone ai cantucci, dalla pastiera alla cassata siciliana.

