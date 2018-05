Cessione del quinto dello stipendio: come funziona e a cosa stare attenti

Lunedì 21 Maggio 2018, 16:53 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 16:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I lavoratori dipendenti alla ricerca di un prestito hanno a disposizione una soluzione generalmente di facile accesso, la cessione del quinto dello stipendio. Ma come funziona nel concreto e a cosa è necessario fare attenzione quando si decide di utilizzare questa opzione?La cessione del quinto prevede che una somma non superiore al 20% dello stipendio mensile, un quinto appunto, venga trattenuta alla fonte, in questo senso ceduta, ogni mese a titolo di rimborso del prestito ottenuto. In sostanza il cliente riceve, come avviene normalmente, l’importo del finanziamento e poi lo restituisce, capitale + interessi, a rate. Ciò che cambia rispetto a un prestito personale è che il cliente mette a garanzia direttamente il proprio stipendio, del quale viene appunto prelevata la parte che corrisponde alla rata pattuita. Il vantaggio sta nel fatto che la garanzia offerta dallo stipendio a tempo indeterminato è riconosciuta come solida dalla banca, che sarà quindi più propensa ad accettare la richiesta. Ovviamente lo stipendio deve essere proporzionato all’impegno economico preso. La fattibilità dell’operazione viene discussa in sede di esame dei requisiti per il finanziamento.Per la ricerca di questo tipo di soluzione si può procedere come in altri casi con il confronto on line di più offerte. Si può ad esempio trovare il miglior prestito con la cessione del quinto su comparatori come Prestiti.it. Si può quindi procedere richiedendo preventivi e informazioni a varie banche e finanziarie, che possono offrire come sempre tassi di interesse differenti e possono avere politiche diverse rispetto alle spese accessorie. Una volta scelta l’opzione che si ritiene più interessante sarà poi la banca a valutare la posizione del cliente, il livello di anzianità lavorativa e di solidità dell’azienda in cui lavora, la quota massima cedibile e quindi accordare il prestito, che in alcune situazioni può riguardare importi molto elevati. La durata massima del rimborso per cessione del quinto non può comunque superare i 10 anni.Per avere un’idea dell’andamento del settore rispetto alle altre tipologie di finanziamento e del numero di operazioni finanziate dai principali istituti specializzati si possono consultare iraccolti nell’anno 2017. Si noterà che l’importanza di questa tipologia di finanziamento non risiede tanto nel numero di contratti attivati, quanto nell’opportunità di accesso al credito che un’opzione di questo tipo offre anche a chi ha alle spalle situazioni finanziare complesse e faticherebbe a ottenere credito con i prestiti personali tradizionali.Si è detto come il prestito per cessione del quinto offra una buona garanzia alla banca erogante, ma il cliente da parte sua ha diritto di verificare che tutto si svolga correttamente, anche facendo riferimento agli) che hanno segnalato a più riprese criticità in quest’ambito. In particolare sono stati messi in luce comportamenti non corretti di alcuni istituti finanziari che hanno portato a far crescere, in modo sproporzionato all’ampiezza del settore del credito, il numero di ricorsi all’(22.000 ricorsi in materia nel 2017, pari al 72% del totale e con un incremento su base annua del 40%). Il rispetto da parte degli operatori delle norme di buona prassi contenute nella nota della Banca d’Italia (attenzione al rischio di sovraindebitamento, rispetto delle tempistiche standard per il rinnovo del credito, correttezza nella rappresentazione e nell’applicazione di costi aggiuntivi, per citarne alcuni) dovrebbe portare a una maggiore trasparenza delle procedure, ridurre gli oneri a carico del cliente grazie a sistemi più efficienti e dall’altra, limitando i contenziosi, salvaguardare gli operatori del credito da danni alla reputazione e problematiche legali.