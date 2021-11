Città della Scienza: per la prima volta un forum dedicato ai beni culturali tra Italia e Cina, la Campania fa da apripista in un nuovo settore della cooperazione bilaterale

Italia e Cina sono i due Paesi al mondo con il maggior numero di riconoscimenti UNESCO e, al loro interno, Campania e Sichuan concorrono in modo decisivo al raggiungimento di questo primato. L’interesse strategico di operare per la salvaguardia di questo inestimabile patrimonio storico e culturale, rafforzando i legami tra le due regioni e stimolando gli scambi culturali, scientifici ed economici, è l’obiettivo primario del primo Forum Campania-Sichuan sui beni culturali, tenutosi il 29 e 30 novembre in modalità on line, promosso dalla Regione Campania (Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione, e Direzione Generale delle Politiche Culturali e Turismo) e dal Dipartimento dei Beni Culturali della Provincia del Sichuan, organizzato dalla Fondazione IDIS Città della Scienza, dall’Istituto di Ricerca dei Beni Culturali del Sichuan e dal Museo Municipale di Chengdu, con il supporto della Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura, del Consolato Generale d’Italia a Chongqing, dell’Ufficio per gli Affari Esteri della Provincia del Sichuan e di Sviluppo Campania.

“Per la prima volta, tuttavia, i Beni Culturali sono al centro del dialogo bilaterale con una iniziativa specifica, segno del crescente interesse per le ricchezze artistiche e archeologiche delle due aree coinvolte” ha detto l’Assessore alla ricerca, innovazione e startup della Regione Campania Valeria Fascione.

La cooperazione costruita in questi anni ha legato ancora di più due regioni già accomunate da un gran numero di beni e ritrovamenti archeologici. Quattordici gli accordi siglati dal 2007 tra città e regioni dei due paesi: dall’accordo tra la Provincia del Sichuan e il Museo Archeologico Nazionale di Napoli firmato nel 2018, all’intesa tra il Ministero degli Affari Esteri per la realizzazione di un parco italo-cinese della cultura e dell’innovazione ratificata dal presidente Mattarella durante la sua visita nella Repubblica Popolare Cinese nel Febbraio 2019 all’accordo sottoscritto poche settimane prima della pandemia a novembre 2019, tra il Museo del Sichuan, il Sichuan Research Institute of Cultural Relics and Archaeology e il Parco archeologico di Paestum in tema di cooperazione per gli scavi e le ricerche archeologiche.

“Cooperare significa mettere in comune le proprie risorse per aumentare l’impatto delle proprie azioni nel campo della ricerca, dell’innovazione, della qualità della vita. Con questo auspicio, si è aperto oggi questo Forum, le cui basi hanno favorito l’ulteriore sviluppo di forte relazioni e faranno da apripista a nuovi progetti, partenariati, interscambi.” ha dichiarato il Presidente di Città della Scienza Riccardo Villari.

La prima giornata è stata dedicata alle tecnologie e metodologie per il restauro e la conservazione dei beni archeologici, con la partecipazione delle massime autorità e competenze scientifiche, dalla Direzione Generale per i Musei del Ministero della Cultura, alla China Foundation for the Cultural Heritage Conservation, dalle Università Suor Orsola Benincasa e L’orientale di Napoli all’Istituto della Ricerca sui Beni Culturali del Sichuan.

A fare da apripista sono stati gli ultimi ritrovamenti di due siti di primaria importanza dei due Paesi: Pompei e Sanxingdui, da parte di Lei Yu, primo Ricercatore dell’Istituto di Ricerca dei Beni Culturali del Sichuan e Gabriel Zuchtriegel, Direttore del Parco Archeologico di Pompei, che hanno illustrato le nuove conoscenze acquisite non solo in termini di ricerca archeologica, ma di nuove tecnologie che aprono diverse prospettive per la conservazione del sito e la gestione dei dati.

E’ stato poi affrontato il tema della formazione dei restauratori che vede un rapporto di 1 a 10 tra il numero di restauratori in Cina ed in Italia, un settore dove l’Italia può fornire grandi competenze e di rilevante interesse per la controparte cinese grazie anche all’istituzione di corsi di laurea professionalizzanti, attivati in dieci atenei italiani.

Il dialogo tra Napoli e Chengdu è proseguito tra gli esperti dei due paesi sull’approccio interdisciplinare sempre più indispensabile nel settore archeologico. Ad aprire i lavori, è stata la Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura per presentare le tecnologie e strategie di intervento nel campo del restauro e della conservazione dei beni archeologici, rivolte soprattutto alla prevenzione, recuperando la cultura della manutenzione al fine di programmare le migliori strategie di intervento con team interdisciplinari.

Nel campo della ricerca archeologica si è posto il tema dell’integrazione delle fonti, non soltanto di quelle recenti e già digitali, ma anche di quelle analogiche e digitalizzate negli ultimi anni, grazie all’uso della nuove tecnologie, come condizione di base per attivare nuove ricerche e nuove interpretazioni.

Rosanna Romano, Direttrice per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania, ha presentato l’ecosistema digitale per la Cultura in Campania, un’operazione che raccoglie materiale teatrale, archeologico, artistico, bibliotecario, musicale, cinematografico e della moda; un investimento ingente che ha consentito di inaugurare il primo portale d’Italia con queste caratteristiche, con 46mila schede di catalogo di beni e reperti e 1 milione di pagine di libri antichi, che ambisce a diventare la vera e propria Casa della cultura in Regione Campania.

Il Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli-MANN Paolo Giulierini ha illustrato la collaborazione del museo con la Cina, in corso da oltre cinque anni, incentrata sull’attività espositiva non solo fisica, ma anche virtuale, lanciata nel 2017 attraverso il videogame Father and son, primo esperimento del genere in Italia; veicolato anche in mandarino ed in napoletano, il gioco è stato scaricato in 97 Paesi, da 5 milioni di utenti di cui il 38% cinesi e continuerà con una nuova versione nel marzo 2022. Sul tema delle future collaborazioni è stata presentata una mostra nella Città proibita di Pechino dedicata alla bellezza insieme alla maison Bulgari per coniugare le eccellenze artistiche con quelle legate alla moda e alla enogastronomia campane.

Zhu Zhangyi, Direttore del Museo del Sito di Jinsha, ha presentato il Museo inaugurato nel 2007 con una superficie espositiva di circa 300mila metri quadri, un esempio di Museo Smart, nel quale non solo la fruizione dei reperti esposti è ispirata a moderne tecnologie, ma il sistema gestionale ed economico è improntato alle più avanzate tecniche di monitoraggio e data management, il tutto chiaramente al servizio dei visitatori: bigliettazione elettronica, controllo biglietti tramite QR code o riconoscimento facciale, controllo del certificato vaccinale, produzione e fruizione di contenuti digitali aggiuntivi tramite app, in diverse lingua tra cui l’italiano.

Uno straordinario esempio di raccolta di beni archeologici cinesi è stato illustrato dalla Vicedirettrice del Museo del Sito di Sanxingdui Zhu Yarong, che ha parlato dei reperti conservati a Sanxingdui, il cui Museo ha svolto una poderosa opera di digitalizzazione, in altissima risoluzione, anche attraverso l’ausilio di filmati multidimensionali in grado di restituire esattamente lo splendore dei reperti conservati e la loro esatta colorazione e fattura nei secoli addietro.

Francesca Condò, della Direzione Generale Musei, Ministero della Cultura, ha illustrato alcune delle principali sfide implicate nella valorizzazione dei beni culturali italiani, come illuminare i reperti, come integrarli con altre rappresentazioni, ad esempio pittoriche, o come rendere accessibili i luoghi sia per disabilità fisica che psichica o sensoriale; sfide tanto più attuali in quanto in molti casi in Italia la stessa architettura museale merita attenzione e molti siti espositivi sono degni di nota essi stessi, anche al di là delle opere che espongono.

Marino Lavorgna, Direttore di ricerca dell’Istituto dei Polimeri, Compositi e Biomateriali del Consiglio nazionale delle Ricerche, ha presentato uno specifico focus sulla protezione dei materiali metallici, illustrando nuovi coating elaborati dall’Istituto, con l’utilizzo di materiali compositi di polimeri e nanoparticelle funzionali, in grado di proteggere i reperti dai raggi UV, in sostituzione di precedenti acrilici e cere.

In chiusura dei lavori Gianfranco Nappi, Responsabile dei progetti Strategici di Città della Scienza, ha sottolineato la ricchezza del programma del Forum e delle proposte concrete di cooperazione nel settore dei beni culturali emerse dagli oltre venti relatori, sottolineando il ruolo di apripista del forum nella cooperazione bilaterale nel settore; mentre Zhan Changfa, Ricercatore dell’Istituto della Ricerca dei Beni Culturali della Cina, ha ribadito come la Cina continua a guardare all’Italia con enorme interesse, ricordando che nella città celeste sono sepolti solo due stranieri e sono entrambi italiani, Marco Polo e Matteo Ricci

“Questo primo forum è stato dunque il punto di ripartenza dopo la pandemia per la continuazione di una proficua collaborazione in particolare tra le due regioni” ha concluso il Console Generale d’Italia a Chongqing Guido Bilancini.