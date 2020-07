Colma Srl: sistemi per infissi di qualità

Azienda leader nel commercio di metalli

La Colma Srl è un’importante realtà campana, fondata negli anni ’90, specializzata nella produzione e nel commercio di accessori e complementi di metalli non ferrosi.

“Colma nasce dalla passione e dal sacrificio. – ha dichiarato Giuseppe Colantonio, fondatore e titolare dell’azienda – Mio zio aveva una piccola impresa che produceva infissi; ispirato da lui e volendo creare qualcosa di nuovo ho investito nell’allumino, materiale ancora poco diffuso nel 1992. Una scommessa vincente che ci ha fatto crescere fino ad avere 150 dipendenti in 8 sedi”.

Grazie ai suoi 30000 mq di depositi con merce pronta, Colma può soddisfare tutte le richieste di profili e barre commerciali. La prerogativa dell’azienda è di creare, in sinergia con altri partners, un centro di supporto logistico-tecnico ad ampio raggio per i serramentisti. La società effettua, per mezzo dei suoi autocarri, consegne su tutto il territorio nazionale.

Il successo di Colma è stato decretato dal suo punto di forza più importante, la caratteristica di essere un’azienda a fisarmonica, che disponendo di tutti i reparti di complemento per il serramento è vicina ai propri clienti impegnandosi con rapidità, puntualità e precisione, nell’evasione degli ordini. “La nostra azienda – aggiunge Colantonio - come una fisarmonica, si apre e si chiude per soddisfare tutte le esigenze. Abbiamo partners in Campania, nel Lazio, in Abruzzo e soprattutto in Puglia, dove abbiamo stretto importanti rapporti e collaborazioni.Operiamo comunque su tutto il territorio nazionale”.



Lo showroom ospita una selezione 50 sistemi di alluminio, alluminio/legno, pvc, legno e legno/alluminio, proposti dall’azienda. Al suo interno, inoltre, è stato creato uno spazio innovativo e accogliente, il MyColma, una sala accogliete che vuole ricordare un soggiorno domestico, dove è possibile consultare comodamente le proposte della Colma grazie ad un programma personalizzato.

L’obiettivo di Colma, nonché il suo progetto principale per il prossimo futuro, è quello di aiutare nelle vendite il serramentista attraverso una migliore gestione della propria azienda, con lo sviluppo di nuove tecniche di vendita e la creazione di una forte alleanza con i partners attraverso il programma Colma Partner. Un progetto legato anche al nuovo sito web aziendale, intuitivo e accessibile, mostra tutta l’offerta e il mondo Colma in un unico portale.

“Abbiamo fatto tanti passi partendo dal nulla – conclude Colantonio – questo dimostra, e vuole essere un monito per i posteri, che con l’impegno e la passione è possibile fare impresa ovunque.”





Giuseppe Colantonio, titolare e fondatore della Colma Srl





Sede della Colma Srl a Torre del Greco. La produzione, che si contraddistingue per la sua flessibilità, copre diversi reparti differenziati e specializzati in taglio e piega lamiera, curvatura, progettazione, verniciatura e sublimazione, produzione serramenti pvc conto terzi, assemblaggio taglio termico, lamiere, pannelli, lavorazione del legno, prodotti siderurgici, ecc. L’azienda dispone di due grandi stabilimenti, uno a Torre del Greco (NA), con l’ufficio vendite e un centro servizi e un altro a Teverola (CE), con i reparti specializzati, il magazzino, l’ufficio tecnico, lo showroom, l’ufficio marketing e vendite. Presente nella sede di Teverola anche una sala auditorium dove sono organizzati corsi di formazione e aggiornamento.Lo showroom ospita una selezione 50 sistemi di alluminio, alluminio/legno, pvc, legno e legno/alluminio, proposti dall’azienda. Al suo interno, inoltre, è stato creato uno spazio innovativo e accogliente, il MyColma, una sala accogliete che vuole ricordare un soggiorno domestico, dove è possibile consultare comodamente le proposte della Colma grazie ad un programma personalizzato.L’obiettivo di Colma, nonché il suo progetto principale per il prossimo futuro, è quello di aiutare nelle vendite il serramentista attraverso una migliore gestione della propria azienda, con lo sviluppo di nuove tecniche di vendita e la creazione di una forte alleanza con i partners attraverso il programma Colma Partner. Un progetto legato anche al nuovo sito web aziendale, intuitivo e accessibile, mostra tutta l’offerta e il mondo Colma in un unico portale.“Abbiamo fatto tanti passi partendo dal nulla – conclude Colantonio – questo dimostra, e vuole essere un monito per i posteri, che con l’impegno e la passione è possibile fare impresa ovunque.”Giuseppe Colantonio, titolare e fondatore della Colma SrlSede della Colma Srl a Torre del Greco.

Ufficio tecnico: Come nasce un prodotto?

L’ufficio tecnico è il vero cuore pulsante dell’azienda svolgendo principalmente un ruolo di ricerca e di sviluppo. Qui si assiste alla nascita di un nuovo prodotto e alle varie fasi della sua realizzazione. Si tratta di una gestazione che può durare mesi di studio del mercato, dei gusti, dei nuovi materiali, delle normative, senza tralasciare i feedback, fino a giungere alla progettazione, per finire poi con il collaudo e la certificazione dei nuovi prodotti dando supporto tecnico ai clienti e agli altri reparti interni.

Una volta che il prodotto ha superato le prove viene realizzato il catalogo tecnico con tutte le informazioni, elenco profili, accessori, guarnizioni, soluzioni tecniche, liste di taglio e lavorazioni. Depositati i brevetti, il prodotto è pronto per essere immesso sul mercato. Grazie al marketing infine viene presentato per le vendite con eventi mirati e divulgato all’intera clientela.





Lo showroom della sede della Colma a Teverola L’ufficio tecnico è il vero cuore pulsante dell’azienda svolgendo principalmente un ruolo di ricerca e di sviluppo. Qui si assiste alla nascita di un nuovo prodotto e alle varie fasi della sua realizzazione. Si tratta di una gestazione che può durare mesi di studio del mercato, dei gusti, dei nuovi materiali, delle normative, senza tralasciare i feedback, fino a giungere alla progettazione, per finire poi con il collaudo e la certificazione dei nuovi prodotti dando supporto tecnico ai clienti e agli altri reparti interni.Una volta che il prodotto ha superato le prove viene realizzato il catalogo tecnico con tutte le informazioni, elenco profili, accessori, guarnizioni, soluzioni tecniche, liste di taglio e lavorazioni. Depositati i brevetti, il prodotto è pronto per essere immesso sul mercato. Grazie al marketing infine viene presentato per le vendite con eventi mirati e divulgato all’intera clientela.Lo showroom della sede della Colma a Teverola

Ultimo aggiornamento: 10:40