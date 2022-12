Come scegliere il miglior recinto elettrico

Chi si trova nella condizione di dover scegliere e acquistare un recinto elettrico sa, o dovrebbe sapere, che esistono alcuni criteri di scelta imprescindibili, intorno ai quali modulare e realizzare il modello di recinzione più adatto alle proprie esigenze. Per non incappare in qualche errore di valutazione già nella fase di progettazione, è importante avvalersi di consulenze aziendali qualificate e specializzate come quelle dell’azienda GEMI che, ormai da 40 anni, vanta un know how e un’assistenza clienti di ottimo livello. Prerogative che non prescindono da un’attività commerciale affidabile, specializzata e trasparente sia nell’erogazione dei servizi che nel catalogo dei prodotti, come quella della famiglia GEMI.

Questa infatti riesce a rappresentare già di per sé un’eccellente garanzia di riuscita per il cliente, il quale può avvalersi, in qualsiasi momento, della consulenza specialistica dei professionisti. La scelta dei clienti potrà dunque tenere conto delle competenze del team di esperti, acquisite grazie a un’esperienza pluridecennale: specializzazione nell’ambito dell’elettronica industriale e dell’automazione, professionalità e un ampio margine di garanzia sui prodotti e la possibilità di testarli e di procedere al reso fino a cento giorni dalla data di acquisto.

Proprio grazie all’unione delle competenze e dei servizi erogati, l’azienda GEMI conta su una serie di prodotti particolarmente richiesti e venduti tra la vasta gamma che mette a disposizione. Sicuramente gli elettrificatori da pascolo, per cavalli o cinghiali sono tra i prodotti più venduti, così come anche gli elettrificatori extra forti con batterie a doppia alimentazione e il kit completo per recinzioni elettriche. Insieme a questi anche moltissimi accessori che servono a completare e a migliorare la realizzazione e l’allestimento del recinto elettrico, come nel caso degli isolatori per pali e la maniglia del recinto elettrico.

Come scegliere il recinto elettrico più adatto alle proprie esigenze

La scelta deve tenere in considerazione diversi criteri, principalmente la tipologia degli animali da contenere, la vegetazione su cui va montato e il perimetro da circoscrivere. Oltre a questi vanno valutati con attenzione altri criteri, tra cui l’elettrificatore più adatto per generare gli impulsi elettrici, i conduttori per la delimitazione del perimetro, i pali e gli isolatori per evitare che la corrente si disperda nel terreno e un dispositivo di messa a terra.

Queste componenti possono essere acquistate separatamente oppure in kit completi per recinzioni elettriche e in entrambi i casi è indispensabile valutare attentamente le proprie esigenze. L’elettrificatore, ad esempio, è l’elemento fondamentale del recinto elettrico, poiché la sua funzione è quella di trasformare una corrente elettrica a bassa tensione in una corrente a voltaggio più alto ma di intensità molto bassa. La potenza elettrica, inoltre, va calcolata in maniera proporzionale agli animali da contenere.

Infatti, i dispositivi a basso impulso, che non superano i 0,5 joule, sono adatti per gli animali più facili da contenere o per recinzioni elettriche di perimetro ridotto e caratterizzato da scarsa vegetazione. Gli impulsi medi, invece, con una potenza da 1 a 5 joule, sono consigliabili per gli animali più difficili da contenere e nei casi di un perimetro più esteso e dotato di media vegetazione. Infine, gli impulsi più forti, che superano i 5 joule, vengono destinati al contenimento di animali in recinti molto grandi e in presenza di notevole vegetazione. Anche il perimetro stesso del recinto elettrico è uno degli elementi principali, insieme alla vegetazione, perché più quest’ultima è densa e più la tensione dell’elettrificatore, come spiegato sopra, deve essere alta.

I conduttori per recinzioni elettriche, invece, sono disponibili in rotoli di varie lunghezze e di diversi materiali: i fili di rame costituiscono i migliori conduttori di corrente elettrica, mentre quelli di acciaio inossidabile sono più resistenti e quindi in grado di durare più a lungo, ma non riescono a condurre la corrente altrettanto bene. La terza tipologia di conduttori è composta da fili di rame e acciaio inossidabile combinati insieme.

Per ultimo: è utile che i fili siano colorati per migliorarne la visibilità agli stessi animali. Possono essere di colore bianco, marrone, verde, giallo, blu o arancione cosicché gli animali possano vederli meglio e non provare a superarli, evitando scariche elettriche inutili, che con il tempo provocano forte stress agli animali.

Per quanto riguarda i pali, invece, questi possono essere realizzati in diversi materiali, ovvero legno, metallo o pvc. I pali in legno di acacia rappresentano la soluzione più efficiente, ecologica, economica e più durevole nel tempo.