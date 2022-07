Come scegliere la sedia da esterni adatta alle tue esigenze

Con l’arrivo dell’estate tutti abbiamo voglia di trascorrere più tempo delle proprie giornate all’aria aperta, soprattutto quando si dispone di uno spazio esterno che, se arredato, consente di concedersi quest’opportunità. Uno degli elementi di arredo per esterni più importante per poter sfruttare al massimo le ore di luce (ma anche le calde serate in cui può essere piacevole stare all’aria aperta) sono le sedie per esterni, un elemento di arredo tra i più sottovalutati e determinanti del numero di ore che trascorrerai all’esterno. Il motivo è semplice: sedie di qualità discutibile tendono ad avere vita breve, sono scomode e rendono il tempo da seduti più vicino alla tortura che ad un momento distensivo. Proprio per evitare questi spiacevoli inconvenienti, grazie a questo articolo scoprirai come scegliere una sedia per esterni di buona qualità e quale prediligere in base alle tue esigenze di arredo (e di spazio).

Occhio al tipo di schienale in dotazione

Lo schienale della sedia da esterno è un elemento che incide significativamente sull’assetto che avrà il tuo spazio esterno. In base allo stile che sceglierai di adottare nello spazio esterno a tua disposizione dovrai scegliere il tipo di schienale da adoperare. In genere, lo schienale basso conferisce alle sedie un assetto pulito ed elegante e preponderantemente moderno, motivo per il quale spesso le sedie da esterni di design presentano questo tipo di schienale. A differenza di quelle con uno schienale regolare, potrebbero risultare meno comode, ma se il tuo obiettivo è ottenere un arredamento per esterni moderno e trendy potresti prendere in considerazione delle sedie di questo tipo.

Esistono alternative anche dotate di schienale alto moderne, particolarmente in voga per il loro aspetto moderno e la maggior comodità rispetto alle colleghe differenti. Un esempio di una soluzione di questo tipo sono le sedie Grand Soleil, l’ultima frontiera delle sedie per esterni, presenti in tantissime fantasie e colorazioni proprio per adattarsi a qualsiasi tipologia di arredamento. A prescindere dal tipo di schienale che prediligerai, scegli sempre la soluzione che si adatta perfettamente alle tue esigenze di stile e di praticità, perché, anche se bellissima, se la sedia per esterni che acquisterai dovesse essere eccessivamente scomoda, potrebbe compromettere la godibilità del tempo che sceglierai di trascorrere all’esterno.

Basati sul tipo di spazio esterno che devi arredare

Tenere conto di questo aspetto potrebbe non piacerti, ma c’è un’enorme differenza tra l’arredo per esterni adatto ad un terrazzino in un condominio e le scelte di arredamento da adoperare per un giardino, anche di piccole dimensioni. Ad ogni tipo di spazio, una soluzione di arredamento. Questo tipo di considerazioni deve partire da aspetti come la scelta dei materiali, dei colori e delle dimensioni degli oggetti da posizionare. Le sedie sono gli oggetti di arredamento per esterni che più fra tutti tendono ad essere scelte in base alle preferenze personali, ma mai in base agli spazi. Scelte di questo tipo si traducono inevitabilmente in una cattiva gestione degli spazi e in un risultato non gradevole, in cui gli ambienti appaiono drasticamente ridotti otticamente, risultando meno vivibili. Come avrai già capito, gran parte di queste scelte non strategiche avviene proprio quando lo spazio scarseggia, come nel caso di spazi esterni in ambienti condominiali come terrazzi e piccoli balconcini.

Con queste due indicazioni possiedi qualche elemento aggiuntivo per poter scegliere le sedie per esterni con maggiore oculatezza e serenità. A prescindere dalle soluzioni di arredo che deciderai di acquistare, se sei alla ricerca di un luogo in cui trovare tutti gli articoli di arredamento per esterni dei migliori brand specializzati che selezioni unicamente gli articoli più di tendenza al miglior prezzo, dai uno sguardo allo shop di Evocasa per trovare le soluzioni di arredamento più adatte alle tue esigenze.