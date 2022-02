Competenze di alto profilo ed esperienza nel curriculum del Professor Bruno Amato

Il medico è specialista in Angiologia, Chirurgia generale e Chirurgia vascolare

Professionalità, aggiornamento continuo e grande esperienza. Il professor Bruno Amato, angiologo, chirurgo vascolare e chirurgo generale, è un punto di riferimento a Napoli e non solo per la cura di varicosi, claudicazione degli arti inferiori, aneurisma aortico, stenosi alla carotide e ulcere degli arti inferiori.

Il professor Amato si è laureato nel 1980 in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Napoli e Specializzato in Chirurgia Generale (1985) e Chirurgia Vascolare (1990). Dal 1984 al 1987 ha svolto stages di formazione e ricerca presso centri di medici universitari in USA, Francia e Svizzera, ampliando le sue conoscenze e l’esperienza sul campo.

Amato, infatti, è professore Associato di Chirurgia Vascolare presso l'Università degli Studi di Napoli e Policlinico Federico II, con interessi scientifici e professionali prevalenti nell’ambito del trattamento medico-chirurgico delle patologie dell’apparato vascolare: trattamento medico-chirurgico delle arteriopatie aorto-iliache e degli arti inferiori (oltre 3.000 interventi e 53 pubblicazioni); prevenzione dell'ictus cerebrale cerebrali (oltre 500 interventi e 26 pubblicazioni); terapie delle varici degli arti (oltre 5.000 interventi e 28 pubblicazioni); diagnostica vascolare con ultrasuoni (oltre 20.000 indagini eseguite, 3 libri e 23 pubblicazioni); applicazioni di tecnologie avanzate in chirurgia e metodologia clinica (27 pubblicazioni).

Responsabile di Progetto Ulcere Vascolari e di Laboratorio di Diagnostica Vascolare (AUP Federico II Napoli).

Numerosi i riconoscimenti ricevuti nel corso della carriera. In particolare nel 1980 è vincitore dell’Assegno di formazione CNR da usufruirsi presso Organi di ricerca o Progetti Finalizzati del CNR nel settore biologico e medico (bando CNR 23 dicembre 1980). Nel 1983 è vincitore di Borsa di Studio del Ministero della Pubblica Istruzione per la frequenza di attività di perfezionamento presso istituzioni estere di livello universitario (settore discipline chirurgiche) (D.M.27gennaio1983); Nel 1984 è vincitore del concorso CNR per borse di studio per l'Estero offerte dalla NATO per ricerche nel campo delle Scienze Biologiche e Mediche (bando CNR 215.17 del14.6.1984). Mentre nel 1985 è vincitore borsa di studio Ministero degli Affari Esteri, concessa dal Governo Svizzero presso l'Università di Berna, nell'ambito del programma di Scambi Culturali nell'anno accademico 1984 85. Inoltre è autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche nel campo della metodologia clinica, della patologia vascolare e della chirurgia generale.

Durante la sua carriera è stato Socio fondatore del Gruppo Italiano di Ultrasonologia Vascolare GIUV (1984); Segretario Generale della Società Italiana Polispecialistica dei Giovani Chirurghi SPIGC (1992-’95); Segretario Generale Gruppo Italiano Polispecialistico di Chirurgia GIPC (1995-’99); Vicepresidente della Società Italiana di Chirurgia Tecnologica e Computer-Assistita (SICTeCA) (1998-2006); Segretaria Generale della Soc. It. di Chirurgia Geriatria (SICG) (dal 2008 a oggi); Segretario Generale del Collegio Italiano di Flebologia (dal 2012); Componente del Comitato di Indirizzo e Verifica dell’IRCS Pascale di Napoli (dal 2011); Socio e Revisore della Cochrane Collaboration.