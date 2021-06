Con musica classica la pizza è più leggera

Nell’attesa di capire se sia vero, vale la pena cominciare a crederci. Ovvero, che potrebbe essere più che verosimile quella teoria in base alla quale le vibrazioni della musica, otre che sulla crescita di un feto in grembo, potrebbero avere effetti positivi su tutti i processi della natura. C’è un caso particolare che qualcuno ha definito lievitazione armonica. La premessa è che il lievito è un microrganismo cellulare, dunque lo si può ritenere alla stregua di un essere vivente. Stando a questo assunto, le vibrazioni prodotte dalla musica potrebbero influire in maniera positiva anche sulle fasi di maturazione e lievitazione dell’impasto, così da conferire alla pizza maggiore leggerezza e migliore digeribilità. Ferdinando Simeoli il fenomeno ha cominciato a studiarlo anni fa e con avida curiosità. Fino a imbattersi nelle singolari ricerche di uno scienziato giapponese, Masaru Emoto, che un bel giorno si è messo a fotografare al microscopio elettronico l’acqua dopo averla esposta a vibrazioni di diversa origine. Per scoprire che se sottoposta all’effetto di parole e pensieri positivi, forma dei bellissimi cristalli, simili a fiocchi di neve. Di contro, raggiunta da vibrazioni di parole negative, i cristalli sono del tutto amorfi. Simeoli ha voluto far sua questa teoria, creando un ambiente nel quale i panetti di impasto della pizza, in piena fase di lievitazione, “ascoltano” musica di Mozart, Bach, Beethoven, Rossini e Vivaldi suonata esclusivamente al pianoforte. Un esperimento che intende ora sottoporre all’attenzione di uno studio, per misurarne e valutarne effetti e benefici. Nell’attesa di conoscerne i risultati, l’impasto cresce ogni giorno tra le note della Primavera, della Cavalcata delle Valchirie o della Quinta Sinfonia, rendendo già più leggeri i cuori di chi la lavora, conferendo prelibatezza alla pizza targata Ferdinando Simeoli.