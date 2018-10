Lunedì 8 Ottobre 2018, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2018 10:34

Un cuore ancora più morbido per conquistare bambini e teenager e regalare un sorriso ai più piccoli nel loro giorno speciale. È questo il segreto dei prodotti della linea Party di Confetti Maxtris: un’evoluzione nel mondo della confetteria che spiana la strada della Italiana Confetti S.r.l verso nuovi orizzonti di mercato come quello dei compleanni e delle feste. Dal cereale, al biscotto senza glutine, fino ai brownies: la nuova linea spazia tra diversi tipi di prodotto, tutti con un unico tratto in comune, quello della morbidezza dei loro ripieni, che li rende indicati per i bambini. «Vogliamo rintracciare il mercato dei party quotidiani e giornalieri – spiega Salvatore Prisco, responsabile marketing di Confetti Italia - Abbiamo scelto questa nuova linea per targettizzare il nostro consumatore finale dai 0 ai 18 anni ed aprirci a nuove sfide».Confetti dall’anima tenera, pensati per i più piccoli ma non solo. Caramelle, marshmallows, cioccolatini fragranti e colorati per conquistare il palato e gli occhi degli invitati ai compleanni di tutte le età. E non si tratta dell’unica novità in casa Maxtris. In occasione di Vebo, il Salone internazionale della bomboniera, del regalo, e della casa – in corso alla Mostra d’Oltremare di Napoli – il marchio ha presentato un nuovo prodotto che porta nel mondo dei confetti qualche tonalità di rosa. L’azienda Italiana Confetti ha infatti ricevuto da una famosa multinazionale il compito di mettere a punto per la prima volta una pralina con il pink chocolate – la quarta tipologia di cioccolato dopo il fondente, quello al latte e il bianco.Tutti prodotti realizzati con le tecnologie più moderne e avanguardistiche nel campo della produzione di settore, che danno la misura della direzione verso cui guardano i vertici dell’azienda per il loro futuro: «Abbiamo tre tecnologici alimentari che tutto l’anno si occupano solo di ricerca e sviluppo - sottolinea Dario Prisco, socio titolare di Italiana Confetti - Siamo un’azienda contemporanea che si affaccia al mondo del 4.0 con tanti investimenti nella tecnologia ed ecosostenibilità, le parole chiave che una impresa che vuole volgersi al futuro con ambizione e forza deve tenere bene a mente».