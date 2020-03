COVID-19 sanificazione e sistemi di lotta agli infestanti

In un momento così delicato a livello globale, la Sea 2.0 srl è in prima linea sul territorio Campano al fianco di aziende private e pubbliche, scuole, uffici, negozi, centri commerciali, bar, autobus, e abitazioni private.

COVID-19, per la sicurezza dei cittadini, delle aziende e dei propri dipendenti.

Nella scorsa settimana il dott. Antonello Zimbardi, nella figura di Amministratore Unico dell'azienda, ha organizzato una segreteria tecnica disponibile dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 18.00, per dare le giuste spiegazioni e le azioni da adottare per vivere più sereni. E' possibile chiamare il 0823.335850, o scrivere alla mail: La sconfitta di questo virus sarà determinata non solo dai comportamenti responsabili di ognuno di noi, ma soprattutto dalla grande attenzione profusa dalle aziende pubbliche e private sui territori. Comprendere la problematica attuale rappresenta solo l'inizio della risoluzione della stessa. Oggi sempre più aziende si rivolgono alla Sea 2.0 per consulenze che riguardano la sanificazione ambientale da, per la sicurezza dei cittadini, delle aziende e dei propri dipendenti.Nella scorsa settimana il dott. Antonello Zimbardi, nella figura di Amministratore Unico dell'azienda, ha organizzato unadisponibile dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 18.00, per dare le giuste spiegazioni e le azioni da adottare per vivere più sereni. E' possibile chiamare il 0823.335850, o scrivere alla mail: tecnico@seaduepuntozero.com

Il valore aggiunto della consulenza di SEA 2.0, risiede in un approccio integrato , che muove dall'analisi ambientale e dalla valutazione del rischio futuro e, per individuare la soluzione di intervento più efficace per l'eliminazione degli infestanti a lungo termine. E' bene ricordare infatti che oltre alle misure di sanificazione che attualmente stiamo effettuando, è importante contrastare forme di sviluppo di infezioni anche attraverso la lotta a infestanti quali roditori, scarafaggi, blatte e zanzare ritenuti tra i principali vettori di infezioni e virosi.

L'integrazione tra ufficio tecnico e operatori sul campo, professionisti certificati da importanti Istituzioni formative nazionali, permette la più efficace azione di risoluzione e prevenzioni degli agenti infestanti.

Sea 2.0 è da oltre 30 anni impegnata sul territorio nell'eliminazione gli infestanti pericolosi, al fine di salvaguardare la salute dell'uomo, la salubrità degli ambienti e renderli più vivibili e sicuri. Tutto questo grazie alla messa a punto di strategie e sistemi di lotta costantemente aggiornati e mirati alla realizzazione di interventi nel pieno rispetto dell'uomo e dell'ambiente.

