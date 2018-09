Cura Calvizie. Entra in campo la Scienza

Giovedì 13 Settembre 2018, 13:09 - Ultimo aggiornamento: 13-09-2018 15:07

Cura Calvizie, si doveva parlare di questa ma dietro a queste due parole si apre un mondo il più delle volte poco conosciuto anche da chi ne soffre. E’ così che si conclude la prima edizione dell’Osservatorio Calvizie, una ricerca condotta da Doxa che ha visto proprio HairClinic come Società impegnato nella cura dell’alopecia e delle affezioni del capello, ha permesso di fare un’istantanea di uno scenario sul fenomeno della calvizie in Italia.La Calvizie riguarda uomini e donne, tra verità e miti da sfatare, si evidenziano in primis quanto i capelli e il proprio cuoio capelluto siano un argomento che vede gli italiani dividersi in due grandi schieramenti: infatti circa 1 su 2 si dichiara insoddisfatto della propria attuale chioma, e non conosce le possibilità odierne nellaNe parliamo con il Dott. Mauro Conti responsabile di HairClinic Italia.Il tema capelli crea un grandissimo coinvolgimento emotivo tanto da generare invidia nei confronti degli altri mentre la perdita di capelli colpisce una gran numero di persone, quasi 2/3 degli italiani; anche nei giovani under 20 anni, 1 su 3 dichiara di soffrirne. Il problema dell’alopecia colpisce più dell’80% degli uomini e circa il 30% delle donne.Il dato significativo è che risulta molto elevata l’auto informazione, le persone sono “stufe” dei tradizionali trattamenti “tricologici” ed sono sempre più informati sul fatto che un trapianto di capelli non è la soluzione completa della calvizie. Troppi i casi nei quali è necessario ricorrere più volte ale in molti lamentano risultati di basso impatto estetico.Nel periodo storico in cui viviamo si ha accesso a tecnologie e Protocolli e approcci terapeutici utopici fino a pochi anni fa, tali opportunità applicate alla cura della calvizie hanno permesso l’entrata in campo della Medicina Rigenerativa Multidisciplinare.I nostri pazienti sono principalmente persone selezionate alla ricerca del meglio, ci raggiungono da tutta Europa e non solo.Ilsfrutta al massimo delle potenzialità, principi, terapie e tecnologie legati totalmente alla Medicina Rigenerativa, promuovendo risultati tra i più duraturi e dal più alto valore estetico.L’approccio a 360° di bSBS include anche analisi genomica e analisi della membrana cellulare, uso delle proprie cellule staminali del follicolo, dei fibroblasti e della matrice extracellulare, oltre alla più profonda e incisiva azione anti-infiammatoria.si hanno comunque nei casi di diradamento diffuso o localizzato, alopecia con diradamento e miniaturizzazione del follicolo (situazione che riguarda oltre il 93% dei pazienti trattati), lavora concretamente per promuovere le condizioni di vera salute per consentire ai follicoli danneggiati di esprimere una ricrescita di un capello sano e spesso.Ma anche in calvizie iniziali/giovanili, e per ultimo ma non da meno, il Protocollo bSBS è una base necessaria anche per i pazienti che purtroppo hanno già una situazione compromessa, di fatto crea le basi indispensabili pre-chirurgia..Tale Protocollo è adatto a tutte le età, per qualsiasi stadio di calvizie o alopecia, e non ha controindicazioni tanto da poter essere utilizzato anche nel caso di donne in gravidanza, ad oggi rappresenta la soluzione più completa per promuovere una cura avanzata della calvizie, favorendo le più alte possibilità di successo statistiche.La cura della calvizie ha fatto e continua a fare passi da gigante grazie alla già citata Medicina Rigenerativa e noi di HairClinic siamo in grado di offrire ai nostri pazienti non solo tecnologie ad altissimo livello inserite in Protocolli di cura ultra-personalizzati, uniti a una costante ricerca, una comprovata professionalità del nostro team e una passione davvero molto forte per il nostro lavoro.Non più solo check-up del capello o esami superficiali associate a vari prodotti, ma una vera terapia di Medicina Rigenerativa Multidisciplinare avanzata, con possibilità di azione e successo imparagonabili ad altri metodi.Il presupposto da cui partiamo è che la calvizie si può curare solo agendo correttamente, infatti per ottenere i migliori risultati e per renderli duraturi nel tempo, serve un approccio completo e capace di interagire a 360° con le cause e concause che alimentano la patologia di base.Non esiste in sostanza un unico tipo di calvizie ma esiste – come ci piace ripetere – “la tua calvizie”. Ciò che inoltre sottolineiamo sempre è che le nostre sono soluzioni avanzate non miracolose, e questo perché la correttezza professionale e il rispetto della persona sono al centro del nostro modus operandi.Un altro punto chiave è il follow-up che diamo al singolo paziente, davvero cucito su di lui, vantiamo il miglior follow-up del settore senza costi aggiuntivi.Consiglio senz’altro di non perdere tempo, il tempo oggi può giocare a nostro favore in modo determinante ma deve essere usato nel modo corretto.Perdere tempo per noi vuol dire non approcciarsi alla problematica in maniera seria e sottovalutarla, per intenderci meglio bisogna fare subito una distinzione netta tra i “trattamenti” tricologici proposti in vari centri sparsi per l’Italia, e una vera Terapia di Medicina Rigenerativa Multidisciplinare come quella spiegata in questa breve intervista.Uno shampoo può lavare meglio i capelli può renderli più belli, e utilizzare un prodotto cosmetico non aggressivo fa sicuramente bene alla cute. Ma la cosmetica non può in alcun modo curare una patologia, un integratore standard o le fiale da applicare sulla cute, non possono agire concretamente su una problematica multifattoriale e molto complessa come la calvizie.Insomma, chi alle soglie del 2020 crede ancora che si possa agire in questo modo blando e aleatorio, deve prima farsi una cultura sulla calvizie. Dopo un ragionamento oggettivo verrà facile a tutti i pazienti capire cosa non fare e cosa fare!Differente è agire con unavanzata, che associa tutte le tecnologie più performanti disponibili nel panorama medico internazionale, un percorso che parte da analisi selettive basate su un Scienza e non solo sull’esperienza del medico.Concludendo, oggi chi soffre di Calvizie e ha una situazione ancora recuperabile, per capirci non è allo stadio di Kojak, ha un’opportunità concreta da sfruttare, non una terapia miracolosa ma un vero percorso ad-personam dalle più alte possibilità di successo, senza contare che viviamo nel momento storico nel quale chiunque può sfruttare questa grande possibilità.Pubblicazioni: Cellule Staminali e Calvizie su Nature Medicine:Dove in Italia: Centro Internazionale e Specializzato in Medicina Rigenerativa Multidisciplinare nella cura della Calvizie: