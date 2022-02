Da eFarma ad Atida, da Napoli all’Europa: la storia di Francesco Zaccariello

Il giovane imprenditore flegreo, fondatore di eFarma.com e recentemente inserito dalla rivista Forbes fra i 100 Top Manager italiani, diventa Managing Director di Atida Europa per l’Italia portando la startup nel panorama internazionale della farmacia online.

Fare impresa a Napoli è possibile? E si possono raggiungere livelli di eccellenza grazie a competenza, professionalità e tenacia, sfruttando sapientemente tutte le potenzialità offerte dal digital?

La storia professionale di Francesco Zaccariello, con un passato di farmacista e poi startupper nel mondo del commercio online, sembra rispondere in maniera affermativa a queste domande: la sua creatura, eFarma.com, dopo un percorso di crescita decennale, fa il suo ingresso nel mercato europeo grazie all’acquisizione da parte del gruppo internazionale Atida.

Con oltre 4 milioni di clienti, 700 dipendenti in tutta Europa e sedi in Germania, Spagna, Francia, Portogallo, Paesi Bassi e da oggi anche in Italia, Atida punta alla leadership internazionale nel settore Health & Wellness.

“Siamo orgogliosi di entrare a far parte di uno dei gruppi più interessanti nel panorama europeo. Con Atida condividiamo l’ambizione di crescita e il costante impegno verso l’innovazione. Siamo partiti come piccolo e-commerce locale e nell’arco di pochi anni siamo diventati una delle piattaforme più avanzate e riconosciute qui in Italia. Adesso siamo pronti per aprirci al mercato europeo”: queste le parole di Zaccariello, che con l’exit è diventato il Managing director di ATIDA in Italia.

Nata nel 2011, eFarma è oggi una realtà da 30 milioni di euro (dati 2021), con obiettivi di fatturato ancora più ambiziosi e sfidanti per quanto riguarda il 2022. Il quartier generale è una sede di oltre 3mila metri quadrati a Baia, nel cuore dei Campi Flegrei, a picco sul mare, nella quale trovano impiego 70 dipendenti.

“Sono partito nel 2011 quando non esisteva alcuna normativa sulla vendita online dei farmaci e pochi ci credevano. Con il mio team siamo stati bravi ad avere idee giuste per il mercato, ma soprattutto a metterle in atto”, continua Francesco.

La mission che eFarma intende perseguire sin dal primo giorno è la digitalizzazione completa dell’esperienza di acquisto in farmacia, offrendo un servizio online che sia quanto più vicino alle esigenze del consumatore finale. Quest’ultimo, tramite la piattaforma online eFarma.com, ha a disposizione un catalogo prodotti con oltre 65mila referenze, rubriche dedicate a consigli medici, un customer care pronto ad accogliere qualunque richiesta e un servizio di logistica in grado di organizzare la spedizione delle merci in tempi rapidi in qualunque parte d’Italia.

“Guardandomi indietro, penso che ci siano state tre fasi decisive nella costruzione di eFarma: la prima è stata il mio passaggio da giovane farmacista a startupper, con la voglia di mettere in pratica quello che avevo imparato sul campo. Poi il passaggio da startupper a imprenditore più strutturato quando ho iniziato a coinvolgere nel progetto altri collaboratori. E poi una terza fase con il supporto decisivo di business angel e fondi di investimento che hanno finanziato il progetto con cinque milioni di euro”.

E come in tutte le storie di successo, non sono mancati intoppi ed errori, dei quali tuttavia Zaccariello è riuscito a fare tesoro ponendo le basi per quello che è stato un processo di crescita che oggi sembra inarrestabile. A proposito degli inizi, “Ci siamo resi conto che per abbassare la concorrenza non dovevamo caricare online gli stessi prodotti reperibili in farmacia ma puntare invece su quelli che gli utenti hanno difficoltà a reperire negli store fisici e sui quali l’e-commerce ha meno concorrenza e un margine di guadagno più alto. Un errore di gioventù che poi siamo stati veloci a superare”.

Un consiglio per chi vuole fondare un e-commerce di successo?

“Un e-commerce funziona con prodotti di nicchia e prendendo decisioni che sono figlie di un accurato studio del mercato. Bisogna partire con un sito low profile per poi crescere gradualmente e fare investimenti”.