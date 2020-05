Da Rinascimento Mobili per una casa di qualità

Il primo mezzo storico dell'azienda del 1970

Se a distanza di 50 anni dalla sua nascita, Rinascimento Mobili continua a ricevere apprezzamenti vuol dire che la reputazione è alta e l’affidabilità è massima. Solo la costante dedizione e il lavoro quotidiano hanno permesso a questa famiglia di imprenditori di diventare un punto di riferimento nel settore dell’arredamento.L’azienda nasce nel 1970 con il nome del suo fondatore Federico Manfellotti, cominciando con la vendita di cucine ed elettrodomestici, per ampliarsi successivamente all’arredamento completo per tutta la casa. E se per molti anni dell’attività gli apprezzamenti erano espressi solo a voce attraverso un incessante passaparola, oggi le opinioni e i commenti positivi viaggiano pubblicamente via web. Basta dare un’occhiata alle tante recensioni entusiastiche per comprendere il grado di affidabilità dell’azienda e la serietà riconosciuta ai titolari e all'intero Staff.Proviamo a riavvolgere il nastro degli eventi: nel 1975 viene fondata la Rinascimento Mobili e grazie all’aiuto della nuova generazione Manfellotti, con Luciano, Angelo e Loredana, l’azienda si colloca sul mercato con un posizionamento specifico puntando su arredamenti di qualità e su un impeccabile servizio al cliente. È su queste basi che Rinascimento Mobili conquista un posto d’élite nel mercato dell’arredamento in Campania, selezionando fornitori in grado di assicurare qualità e design innovativo. Proprio questi sono i punti di forza riconosciuti dell’azienda che, anno dopo anno, acquisisce maggior prestigio e consensi. I clienti sanno di essere sempre soddisfatti perché gli standard qualitativi sono elevati. E qualità significa durevolezza e validità. Rinascimento Mobili fa poi del soddisfacimento delle esigenze degli stessi clienti la sua missione ed evidentemente ci riesce bene se da anni sono i figli dei primissimi acquirenti a scegliere l’azienda napoletana per rendere più bella la propria casa.Una tappa importante nella storia di questa azienda e della famiglia Manfellotti arriva sul finire degli anni Novanta. Si profila all’orizzonte una nuova e ambiziosa sfida che viene subito raccolta: la realizzazione di un nuovo complesso in grado di soddisfare non solo tutte le esigenze nel campo dell’arredamento ma anche nel total house. L’ambizione è di allargare il campo di azione ovvero proporre la stessa qualità e la medesima attenzione al cliente in ogni aspetto che riguarda la casa. La decisione si rivela vincente e in linea con il desiderio di Rinascimento Mobili di porsi come punto di riferimento del territorio. Il 15 maggio 2004 nasce la Galleria Commerciale SediciCasa, che oltre a ospitare su una vasta area di circa 10.000 metri quadri i marchi più prestigiosi dell’arredamento, offre uno spazio di negozi dedicati a tutto ciò che riguarda la casa, come porte e infissi, oggettistica, tessuti e tendaggi, elettrodomestici, arredo bagno, illuminotecnica. Il percorso continua il primo marzo 2011, tappa fondamentale per Rinascimento Mobili con l’apertura di un nuovo punto vendita a Napoli, in una delle vie più conosciute e che hanno fatto la storia di questa città: Via Alessandro Volta (angolo Parcheggio Brin), una finestra sulla città per soddisfare le esigenze di chi sogna una casa di qualità. Dal 1970 al 2020 l’azienda è cresciuta, i consensi si sono moltiplicati e adesso ci pensa la terza generazione ad assicurare il proprio contributo, fresco e innovativo. Alcune costanti sono però rimaste nel tempo: l’affidabilità, l’assistenza continua al cliente, la qualità e l’ampia varietà di stili e suggestioni. Gli interior designers sono sempre aggiornati sulle novità del settore e in grado di intercettare le esigenze dei clienti e trasformarle in idee funzionali per la casa. La loro esperienza permette di accompagnarli per tutto l’iter della progettazione, rispondendo a ogni necessità di consulenza e fornendo un servizio completo post vendita. Rinascimento Mobili offre una vasta gamma di prodotti dei migliori brand italiani, realizzando lavori personalizzati grazie a un servizio di rilevazione e misurazione sul sito del progetto. Non solo vendita perché da sempre il trasporto e il montaggio rappresentano tappe fondamentali del lavoro. Le consegne sono affidate a un team di tecnici montatori specializzati e formati all’interno delle aziende produttrici. La mission aziendale di Rinascimento Mobili della soddisfazione si riflette nella fase successiva alla vendita. I prodotti sono sempre garantiti e le squadre di tecnici sono disponibili a fornire assistenza qualificata sui ricambi e la manutenzione degli arredi, anche a distanza di anni dalla consegna. A chiudere il cerchio delle opportunità, Rinascimento Mobili supporta gli architetti e gli studi di progettazione elaborando preventivi e gestendo tutti gli aspetti sia di preparazione sia logistici, dalla consegna delle merci al montaggio dei prodotti, fino al servizio post vendita. Rinascimento Mobili Volla si trova presso la Galleria SediciCasa: una vasta superficie per un grande complesso in grado di offrire opportunità e soluzioni per l’arredamento e il total house a 360 gradi.Aperti il lunedì dalle 16 alle 20 e dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 20, il numero di telefono è 081.7731113.Rinascimento Mobili Napoli si trova in Via Alessandro Volta 36 (angolo Parcheggio Brin), è aperto dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 20 (telefono 081.5540051). L’azienda permette di fissare un appuntamento personalizzato anche attraverso il sito ufficiale www.rinascimentomobili.com