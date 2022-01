Data Protection e Privacy nell’attività di Teleselling

Enel Energia non segue un modello di contatto legato a pratiche commerciali scorrette o disoneste.

Abbiamo rilevato come il fenomeno fraudolento dell’esistenza di operatori abusivi – che si spacciano per agenti di Enel Energia al fine di ottenere l’attenzione dell’interlocutore, per poi offrire nel corso della telefonata contratti con terzi concorrenti – espone la Società stessa a danni rilevanti anche sotto il profilo dell’immagine.

Enel Energia, da sempre impegnata nel migliorare la qualità del servizio offerto e nel garantire la riservatezza dei dati dei propri clienti, adotta tutte le misure tecniche e organizzative per assicurare il pieno rispetto delle disposizioni normative in materia di data protection (GDPR), denunciando in più circostanze l’illecita circolazione di dati personali utilizzati da parte di terzi per pratiche commerciali scorrette e fornendo piena collaborazione alle istituzioni coinvolte.

I numeri telefonici autorizzati da Enel Energia possono essere facilmente verificati sul sito: https://www.enel.it/it/supporto/faq/verifica-chi-ti-ha-chiamato