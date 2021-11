easyNoleggio punta ad innovare il noleggio con digitalizzazione e sostenibilità

Da oltre un anno a questa parte easyNoleggio, azienda che fa parte della stessa famiglia di easyJet, si sta affermando nel panorama italiano e non solo come una realtà orientata all’innovazione nel noleggio di macchinari e attrezzature.

Le nuove soluzioni tecnologiche e l’espansione della rete di partnership stanno infatti rivoluzionando il noleggio di macchinari e attrezzature, spostando sempre di più il rapporto tra clienti e fornitori verso il digitale.

La collaborazione con partners in franchising, società già esistenti di noleggio con più di 10 anni in media di esperienza nel settore che operano in maniera indipendente in regioni di loro competenza, ha permesso ad easyNoleggio di raggiungere in pochi mesi un’ampia platea di clienti facendo leva sulla riconoscibilità del marchio e sulla forza del marketing.

L’Italia, spinta anche dallo smart working, si sta lentamente digitalizzando ed easyNoleggio ha messo a disposizione dei partner associati un nuovo canale di vendita all’interno dell’azienda; allo stesso tempo ha fornito ai clienti finali una soluzione per noleggiare facilmente macchinari e attrezzature online e in pochi click.

Un’azienda di respiro europeo in crescita

easyNoleggio ha radici europee dato che fa parte del gruppo easyHire, azienda tramite cui opera Rentuu che è proprietaria del marchio, ed una visione globale fortemente orientata all’innovazione nel mercato del noleggio. La stessa easyHire fa parte del famoso gruppo easyJet.

L’obiettivo della “grande famiglia arancione” come la definisce Andrea Guzzoni, co-founder dell'azienda, è quello di semplificare il più possibile il processo di ricerca, prenotazione e noleggio di attrezzature, garantendo al cliente un’esperienza totalmente trasparente e sicura.

easyHire opera a livello europeo ed anche in un periodo caratterizzato dalla pandemia è riuscita a crescere superando le sfide che il periodo stesso le ha messo di fronte.

I punti di forza del gruppo, di cui fanno parte easyToolhire che opera nel Regno Unito, easyAlquiler in Spagna ed easyNoleggio in Italia, sono stati senza dubbio l’innovativa tecnologia a cui si aggiunge la potenza del marketing e la riconoscibilità del marchio stesso.

Questi elementi semplificano il processo di noleggio di macchine e attrezzature in tempo reale utilizzando un’unica piattaforma tecnologica, nel cloud, che rende di fatto l’azienda una realtà globalizzata e garantisce al cliente un servizio efficiente ma allo stesso tempo semplicissimo da utilizzare.

La presenza in tre differenti Paesi ed un numero crescente di partner in franchising sono la dimostrazione dell’espansione che l’intero gruppo easyHire sta realizzando.

Nel nostro Paese easyNoleggio è infatti già presente in sei regioni grazie a partner come Officine Giuliano e Sama Noleggio. In Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Piemonte e Sardegna il noleggio online di macchine e attrezzature è già realtà ed il numero di clienti che ne fa ricorso è in continuo aumento.

Un occhio di riguardo alla sostenibilità con l’obiettivo di diventare un’azienda carbon free

La visione globale di easyNoleggio non si ferma però alla sola innovazione tecnologica, ma include la consapevolezza dell’impatto del noleggio di attrezzature in termini di sostenibilità.

La sostenibilità ambientale è infatti un tema largamente dibattuto al giorno d’oggi sia in Italia che nel resto del mondo. Il noleggio si colloca per sua stessa natura all’interno del concetto di sharing economy e potrà essere nel prossimo futuro uno dei fattori che contribuiscono alla sostenibilità, sia nel mondo delle costruzioni che nel suo senso più ampio.

easyNoleggio ha deciso di essere tra i precursori in questa direzione e di diventare un’azienda carbon neutral, dando anche ai clienti finali la possibilità di collaborare e contribuire a questo importante obiettivo.

“Misurare, ridurre e compensare le emissioni di CO2, questi sono gli obiettivi per i prossimi 5 anni” dichiara Enrico De Rosa, CFO di Officine Giuliano, riguardo l’importanza della sostenibilità.

Uno degli aggiornamenti più importanti appena apportati è infatti la possibilità per i clienti che noleggiano una macchina di “compensare” le emissioni di carbonio al momento del check-out.

L’azienda ha quindi deciso di investire in progetti sostenibili, collaborando con FirstClimate, leader nelle soluzioni di compensazione del carbonio e di energia rinnovabile con l’obiettivo di compensare le emissioni di anidride carbonica generate dalle macchine. È infatti proprio easyNoleggio a farsi carico dei costi di compensazione e a lavorare per calcolare sempre più efficacemente le emissioni di CO2 delle attrezzature a noleggio.

In tutti i Paesi in cui è presente easyHire, grazie al sistema software sviluppato da Rentuu, vuole essere parte del processo che mira alla sostenibilità poiché tutto il gruppo è ben consapevole che, pur essendo solo un primo passo, questa piccola forma di sostegno per il nostro pianeta può sensibilizzare anche gli utenti finali verso questo obiettivo.

Il noleggio italiano: un mercato in espansione

Con sei regioni in cui easyNoleggio è già operativa l’Italia rappresenta un mercato estremamente interessante che, da qualche anno a questa parte, sta vivendo un periodo di espansione.

Come descritto da Marco Prosperi, direttore dell’associazione dei noleggiatori Assodimi, il noleggio italiano è un settore che rappresenta circa 2 miliardi di fatturato di cui fanno parte aziende che noleggiano macchinari e attrezzature per edilizia, sollevamento, movimento terra, logistica, agricoltura ecc.

L’intero comparto è composto da circa 5000 aziende di noleggio anche se molte di esse sono composte da un solo operatore, non rientrando propriamente nella definizione di noleggiatori professionali.

Anche se esistono aziende di noleggio di grandissime dimensioni, la maggior parte di questo numero è composto da aziende di medie dimensioni, che rappresentano la forma più diffusa di impresa italiana: la PMI.

L’andamento del comparto è estremamente interessante poiché nel 2019 il noleggio italiano era tornato a registrare numeri che non si vedevano dal periodo pre-crisi.

La pandemia ha solo rallentato il processo di crescita del noleggio; i numeri aggregati ci presentano infatti un settore che ha chiuso in sostanziale pareggio il 2020, reggendo l’urto della pandemia, ma che già nel 2021 ha registrato una nuova espansione che è destinata a proseguire nei prossimi anni.

Va comunque considerato che in Italia l’acquisto di macchine e attrezzature da lavoro, anche per diretta conseguenza degli incentivi statali, è una soluzione spesso privilegiata mentre si ricorre al noleggio in caso di emergenza o picchi di lavoro. Molte aziende stanno invece invertendo questo trend e, riconoscendo i vantaggi del noleggio, lo stanno adottando come vera e propria strategia di business aziendale.

La crescente abitudine a ricorrere al noleggio da parte degli utenti finali ha fatto aumentare in pochi anni la spesa pro-capite destinata al noleggio e l’intero settore ha ancora un ampio margine di espansione. L’Italia infatti ha un indice di penetrazione del noleggio di circa l’1% a confronto del 3 e 4% rispettivamente di Francia e Germania.

Una delle caratteristiche più interessanti del mercato, per la sua composizione e per il dinamismo intrinseco rappresentato dal noleggio, è una forte propensione verso la digitalizzazione a cui sono particolarmente orientate le aziende di medie dimensioni.

Questa rappresenta una notevole semplificazione di alcuni processi ma anche una vera e propria opportunità per la creazione di canali di vendita diversificati all’interno dell’azienda.

È proprio all’interno di questo dinamico mondo che si inserisce la visione di easyNoleggio, che punta a creare un servizio innovativo che semplifica l’intero processo sia per i noleggiatori che per gli utenti finali.

Il riscontro più importante arriva infatti proprio dai clienti e utilizzatori finali che riconoscono la semplicità e la sicurezza nel noleggiare online le attrezzature da lavoro, prendendo consapevolezza che questa è la direzione in cui si sta evolvendo il noleggio.