Eleganza e innovazione su Arredare Moderno: la nuova collezione di MDF Italia

Arredare Moderno annuncia la nuova partnership con MDF Italia. Eleganza e innovazione arricchiscono il catalogo di arredaremoderno.com con gli arredi di MDF Italia, dando un tocco di classe in più alla piattaforma di arredamento italiano moderno.

MDF Italia: design italiano di qualità su Arredare Moderno

MDF Italia, l'azienda italiana da sempre sinonimo di design e qualità, presenta la nuova collezione di arredamento su Arredare Moderno. La nuova linea si ispira alla bellezza della natura e alle ultime tendenze dell'Interior design. Sull’e-commerce di Arredare Moderno sono disponibili una vasta gamma di articoli firmati MDF Italia, da divani e poltrone a tavoli moderni e sedie di design. Ogni pezzo è unico, grazie all'utilizzo di diversi materiali e finiture. La combinazione di eleganza e bellezza rende la collezione MDF perfetta per qualsiasi casa in stile moderno.

Arredare Moderno è rivenditore ufficiale di MDF Italia

Arredare Moderno è rivenditore autorizzato di MDF Italia, uno dei principali produttori di mobili moderni al mondo. Gli arredi MDF Italia sono noti per l'alta qualità e lo stile contemporaneo. Arredare Moderno è orgogliosa di poter annunciare la nuova partnership e offrire ai propri clienti gli arredi eleganti e di alta fascia di MDF Italia.

Arredaremoderno.com è uno dei principali negozi online di arredamento moderno 100% Made in Italy. Nello shop online è disponibile una vasta gamma di arredi per ogni stanza della casa, tra cui camera da letto, soggiorno, sala da pranzo e mobili per ufficio. Oltre ai mobili, sull’e-commerce si trovano anche accessori e complementi d’arredo, tra cui tappeti, lampade, vasi e tanto altro ancora, tutti selezionati per creare uno stile moderno ed elegante.

Il design innovativo di MDF Italia

MDF non è solo arredamento di qualità e raffinato, ma è anche innovazione e tecnologia. L’azienda, infatti, negli anni si è affermata nel settore dell’arredamento grazie alle soluzioni performanti, funzionali e innovative. Le collezioni MDF rivolgono sempre uno sguardo al futuro: il design innovativo dei suoi arredi è il frutto di un’attenta ricerca e collaborazione con i più noti designer, architetti e progettisti di tutto il mondo. Il cuore tecnologico unito al design innovativo dei prodotti MDF Italia suscita emozioni che durano nel tempo. Tutti i complementi MDF Italia sono prodotti design driver, dall’estetica universale, capaci di interagire con differenti sensibilità e culture.

Le nuove collezioni si ispirano a materiali naturali e presentano una vasta gamma di prodotti innovativi. I designer hanno curato ogni dettaglio, assicurando che gli arredi siano non solo eleganti ma anche pratici. Su arredaremoderno.com sono disponibili i più bei prodotti dell’azienda, selezionati per offrire soluzioni d’arredo per chi è alla ricerca di mobili eleganti e comodi, con un tocco di innovazione e bellezza.

Il nuovo sito contract di MDF Italia

MDF Italia conferma la sua attenzione al mondo della progettazione lanciando un nuovo sito dedicato al contract, con l’obiettivo di ispirare e supportare architetti, progettisti e designer.

Sviluppato sotto la direzione creativa dello studio di architettura 967arch e il team grafico di CCRZ, il sito nasce come strumento per ispirare gli specialisti del settore durante tutte le fasi di ideazione del progetto, tramite un racconto visivo basato sulla vasta gamma di prodotti e configurazioni disponibili.

La gamma di mobili di MDF Italia presente sull’e-commerce è ampia e comprende divani, poltrone, tavolini da caffè, tavoli da pranzo e mobili per camera da letto. Tutti realizzati con i migliori materiali e finiture, tra cui legno, pelle e tessuto, disponibili in colori diversi per accontentare i gusti di tutti. Diamo uno sguardo alle collezioni disponibili su Arredare Moderno.

Sedute design: le iconiche sedie MDF su arredaremoderno.com

Tutte le sedie firmate MDF Italia hanno massimo confort e design d’eccellenza. Le sedute di design sono particolari, scenografiche e sono protagoniste di numerosi progetti residenziali e d’arredamento contract. Queste sedie esprimono ai massimi livelli la connotazione cosmopolita e universale dei mobili di design di MDF Italia, dallo stile contemporaneo e dal cuore tecnologico.

Tra le sedie iconiche dell’azienda troviamo la Flow Chair di Jean Marie Massaud: progettata per adattarsi a ogni tipologia di ambiente è disponibile in una vasta gamma di basamenti e finiture, con scocca bianca o nera e può essere completata da un’imbottitura per chi preferisce il massimo comfort. A seguire la seduta Aiku, che con la sua raffinata architettura è pensata per aree living e ambienti contract.

Possedere queste sedute significa avere pezzi di design che segnano la storia dell’arredamento italiano: su arredaremoderno.com sono disponibili tutte le iconiche sedie dell’azienda, pensate per portare l’eleganza a casa tua.

Universal collection: la novità 2022

Si chiama Universal la nuova linea di sedute di Jean-Marie Massaud per MDF Italia, progettata per un’impeccabile eleganza delle linee e la straordinaria ergonomia.

La seduta declinata nella versione sedia o poltroncina con schienale in legno o completamente imbottita, fa dello schienale tridimensionale il suo punto di forza. Il concept è stato sviluppato a partire da una ricerca sulla curvatura del legno che ha portato alla messa a punto di una tecnologia innovativa, ora brevettata, dove design industriale e artigianato s’incontrano.

Queste e tante altre novità sono disponibili su arredaremoderno.com.

Tavoli in stile moderno: materiali e colori di tendenza

I tavoli MDF Italia sono tra i più amati e ricercati sul mercato. La loro versatilità e la loro eleganza li rendono adatti a qualsiasi tipo di arredamento. Quest'anno la casa produttrice ha deciso di rinnovare la sua collezione, proponendo nuove forme e nuovi materiali.

Lo stile unico, basato sulla semplificazione delle forme, si combina con sistemi di produzione innovativi e questo rende i tavoli MDF Italia adatti non solo ad aree living e soggiorni moderni ma anche a contesti lavorativi, come uffici, meeting room, conference rooms dalla forte identità.

L’attenzione alle continue evoluzioni moderne del gusto e alle esigenze abitative garantisce un numero importante di finiture adatte sia a spazi interni che esterni.

Grazie al continuo studio e alla ricerca sulle potenzialità dei materiali sia tradizionali che nuovi l’azienda ha proposto nuove collezioni dal design tecnologico e innovativo: questo trova massima espressione nella linea di tavoli TENSE, in grado di raggiungere dimensioni sorprendenti (oltre 4 metri) senza alterazioni nella forma o nel tavolo Stable, caratterizzato da un incredibile basamento in torsione.

Il sistema di produzione di tavoli e scrivanie MDF Italia è caratterizzato da elevati standard qualitativi, che garantiscono una perfetta integrazione tra forme e colori, in linea con le più innovative esigenze di ambienti professionali e abitativi.

Divani di design: la morbidezza si fonde alla bellezza

MDF Italia propone una collezione di divani dal design moderno e contemporaneo. La nuova linea di divani si caratterizza per la morbidezza dei cuscini, che garantiscono il massimo comfort, e per la versatilità dei modelli, che si adattano a qualsiasi ambiente.

I divani della nuova collezione sono realizzati in tessuto o in pelle, con una vasta scelta di colori e di finiture. I cuscini sono rivestiti in tessuto di alta qualità, che garantisce una lunga durata nel tempo.

I divani della collezione MDF Italia sono ideali per arredare qualsiasi ambiente, dal soggiorno alla camera da letto. Sono perfetti per chi cerca un divano comodo e di design, che può essere utilizzato in qualsiasi momento della giornata. Su arredaremoderno.com sono disponibili le più belle linee presentate dall’azienda: dai uno sguardo al catalogo online e porta l’eleganza a casa tua con i divani MDF Italia.