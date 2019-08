Gli infissi migliori con un click con www.prezzinfissi.it

La costruzione o ristrutturazione di un immobile può trasformarsi in un secondo lavoro quanto a energie e tempo necessario a prendere tutte le decisioni e a fare le scelte necessarie. Per questo è fondamentale affidarsi a professionisti capaci di “semplificarci la vita”. Non sempre è possibile, ma per ciò che riguarda gli infissi, grazie a www.prezzinfissi.it oggi cercare la soluzione migliore per il proprio caso è rapido e a portata di click. Ce lo facciamo spiegare proprio dal team di www.prezzinfissi.it Un settore vasto e complesso come quello degli infissi è difficile da affrontare come “neofiti”. Occorre affidarsi a realtà professionali e d’esperienza, ma non sempre si conoscono o sono facili da rintracciare, visto che la scelta degli infissi non è certo una decisione che si prende tutti i giorni. Con www.prezzinfissi.it, invece, è possibile effettuare una ricerca in base alle proprie esigenze e trovare la soluzione più adatta al proprio caso con un click.Con oltre 7.000 imprese, il cliente può effettuare una ricerca in base a un criterio di territorialità, scoprendo tutte le offerte dei negozi più vicini a casa, oppure valutare di quanto conviene spostarsi per avere il prodotto e il prezzo che più si avvicina alle proprie esigenze.No, ne esistono anche diversi altri, ad esempio, in base alle recensioni che i negozi hanno ricevuto dagli altri clienti oppure in base ai prezzi. Naturalmente, una delle funzionalità più utili è anche quella di poter selezionare in anticipo la tipologia di prodotto che si sta cercando.Certo e ci sono varie possibilità. Il cliente può richiedere uno o più preventivi in pochi click, ma si può comunicare con le diverse imprese anche tramite e-mail o telefono. Questo permette di risparmiare tempo e poter ottenere tutte le informazioni possibili prima di doversi recare direttamente sul posto.Oltre alle recensioni, che altro non sono che un virtuoso passa parola on line, ogni showroom è caratterizzato da una scheda attraverso cui il cliente può reperire le prime, utili, informazioni. Le schede, oltre a essere un prezioso strumento di presentazione per i rivenditori, consentono al potenziale cliente di farsi una prima idea dei lavori che le imprese possono realizzare. In più, si possono visualizzare i prezzi e, come sempre, leggere le recensioni dei clienti precedenti.Al di là del supporto che possono dare i diversi negozi che aderiscono a www.prezzinfissi.it , il portale mette a disposizione degli utenti un ingegnere specializzato nei serramenti, in grado di fornire consigli e consulenze su misura.Il primo vantaggio è senza dubbio quello della visibilità presso un pubblico fortemente interessato ai prodotti rivenduti. Registrarsi come rivenditore su www.prezzinfissi.it significa farsi “trovare” da persone realmente interessate all’acquisto di infissi e serramenti.Lo strumento delle schede, inoltre, non è strategico solo dal punto di vista del consumatore, ma anche del rivenditore, perché permette di differenziarsi rispetto ai concorrenti. La gestione delle richieste è facile e intuitiva e le trattative con i clienti possono proseguire a prescindere dal nostro portale.Il numero esatto dipende dal tipo di ricerca effettuata dai clienti, quindi, è molto difficile da dire, ma sono migliaia ogni mese gli utenti interessati all’acquisto di infissi e serramenti che usufruiscono del portale e poter comparire nelle ricerche in base a un criterio geografico aiuta anche i più piccoli a “farsi trovare”.