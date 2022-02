I letti Noctis più richiesti su Arredare Moderno

Azienda Noctis, esempio di una cultura artigianale applicata all’industrial design

Noctis è un’azienda leader nella produzione di letti per la camera moderna. Il successo di Noctis letti nasce dall’estrema cura dei dettagli, dalla continua ricerca di materie prime di qualità e da tecnologie all’avanguardia, che mai si allontanano da quella che è la tradizione artigianale.

Noctis realizza prodotti Made in Italy di altissima qualità. La cura e la passione per i dettagli fanno dei prodotti Noctis un esempio di una cultura artigianale applicata all’industrial design. I letti Noctis coniugano in modo armonioso aspetti tecnologici, estetici ed emozionali.

Letti Noctis: tante proposte di qualità sull’e-commerce Arredare Moderno

Noctis propone una larga scala di letti matrimoniali, alla francese e singoli, tutti altamente personalizzabili grazie ai diversi materiali e colori disponibili per il rivestimento. Tante proposte di design per i gusti più disparati. Letti e contenitori di qualità, realizzati in numerose differenti combinazioni, configurazioni strutturali e cromatiche.

Lo shop online Arredare Moderno propone da sempre arredi di design che si distinguono per la loro alta qualità. Quelli Noctis sono letti accoglienti, confortevoli, funzionali, accessibili e apprezzabili dal punto di vista estetico. Su Arredare Moderno, e-commerce di riferimento nell’arredamento Made in Italy, i letti Noctis sono garanzia di qualità e cura dei dettagli.

Il Letto Noctis So Pop è caratterizzato da due cuscini rifiniti perimetralmente da una caratteristica bordatura. Il rivestimento può essere realizzato con lo stesso colore del letto oppure essere scelto del tutto in contrasto in relazione all’ambiente che si desidera creare nella propria zona notte. La testata del Letto Noctis So Pop è realizzata in schiumato ad iniezione. Struttura e cuscini sono completamente sfoderabili, il che lo rende anche un prodotto molto funzionale oltre che esteticamente gradevole.

Il Letto Noctis Tango ha uno stile unico. È caratterizzato da una testata leggermente più stretta rispetto ai cuscini tanto da farli sembrare quasi incastonati nel volume del letto stesso. Si tratta di un arredo accattivante e funzionale grazie al contenitore di cui è dotato. Il sistema di apertura del contenitore è disponibile nella versione Box Plus con struttura in ferro perimetrale che collega tra loro testata, fascioni e pediera rendendolo estremamente solido.

Il Letto Noctis Stones ha una testata in legno caratterizzata da linee formose che ricordano appunto dei grandi sassi. Il Letto dotato di comodo e capiente contenitore, possiede anche un sistema innovativo ed originale Folding Box, il quale consente di srotolare il pannello di fondo in PVC in modo da renderne più semplice e veloce la manutenzione quotidiana.

Il Letto Noctis London ha un accattivante design moderno. È interamente sfoderabile e disponibile in diverse finiture per adattarsi a diversi contesti e soddisfare anche i gusti più particolari.

Il Letto Noctis Osaka è caratterizzato da una testata curva e avvolgente, dotata di una soffice imbottitura. Il voulant laterale che forma una morbida semiluna, in perfetta armonia con le linee curve del prodotto, rende questo letto moderno e raffinato allo stesso tempo, per una camera da letto elegante e di design.

