Il Capodanno a Roma è allo stesso tempo garanzia di divertimento e incognita di fronte ad una proposta di soluzioni così ampia come quella di cui, ogni anno, dispone la capitale. L’utilità di piattaforme come CapodannoRoma.Org è proprio quella di saper orientare gli utenti nella ricerca e nella selezione della serata più adatta e affine alle proprie esigenze.

Qualsiasi sia la tipologia del target che intenda organizzarsi per l’ultima notte del 2022, avvalendosi del servizio messo a disposizione della piattaforma, potrà fare affidamento su una panoramica completa e dettagliata di tutti gli eventi e le feste che avranno luogo a Roma. Chi si approccia alla ricerca con le idee già piuttosto chiare, potrà comunque usufruire di un notevole vantaggio: la scontistica a cui si ha diritto prenotando tramite CapodannoRoma.Org e acquistando direttamente dalla piattaforma prevendite e biglietti. Chi invece non sa ancora minimamente in quale modo trascorrerà la sera dell’ultimo dell’anno, potrà aggiungere al suddetto vantaggio, anche quello di consultare la guida esaustiva degli eventi realizzata dall’agenzia.

Un Capodanno a Roma per tutti i tipi di budget

Le richieste e le esigenze per trascorrere la serata non variano soltanto in base alla fascia di età e agli interessi, ma anche alla disponibilità economica e al budget che ciascuno ha la possibilità di investire nell’organizzazione. Le formule che la città saprà mettere a disposizione saranno in grado di rispondere alle esigenze di giovani comitive di amici, ragazzi e ragazze, con location esclusive e comode, tra cui ville o locali da affittate, oppure con serate in discoteca e concerti. Pur ricorrendo a soluzioni diverse, ma altrettanto confortevoli e soddisfacenti, anche un target più adulto, composto da famiglie con bambini e bambine, che avrà la possibilità di trascorrere la cena in locali più tranquilli e al coperto.

Tutti gli eventi sono distinguibili in fasce di prezzo, rispetto al quale, chiaramente, sono erogati quantità e qualità di servizi differenti, più o meno esclusivi in termini di luogo e stile. Le formule base, dunque più accessibili, offrono l’entrata in discoteca con 1 drink a disposizione oppure soluzione bevande illimitate. Segue la fascia di prezzo media per le feste allestite dentro ville, castelli o discoteche che dispongono di accesso al buffet e al brindisi. Fanno seguito, poi, le soluzioni che comprendono il classico cenone di gala servito o le feste che durano per l’intera notte, arrivando alla mattina successiva. La formula più dispendiosa infine include, oltre alla festa e alla cena, anche l’alloggio in hotel.

La guida del Capodanno a Roma per aprire il 2023 nel migliore dei modi

Anche quest’anno il Capodanno a Roma presenta una varietà di proposte corposa, che spazia dai locali più esclusivi alle discoteche, dai ristoranti agli agriturismi tipici della tradizione romana, fino alle serate organizzate su battelli. Insieme a questi anche i tradizionali concerti di musica dal vivo, gli eventi nelle ville e nei castelli, fiore all’occhiello della romanità, nonché i festival che occuperanno l’intero arco della giornata.

Gli eventi riguarderanno non soltanto il suolo capitolino, ma anche le zone limitrofe su tutta la regione, garantendo occasioni di puro divertimento e intrattenimento a gruppi di amici e amiche, a coppie, famiglie e chiunque altro intenda passare il Capodanno a Roma. Anche chi deciderà di rimanere in casa o di affittare un locale, potrà usufruire del servizio di CapodannoRoma.Org per tutto ciò che concerne la prenotazione dei menù da asporto, bar catering e cuochi da scegliere per cucinare direttamente sul posto, insieme a camerieri professionisti e hostess, servizio di sicurezza e animazione, che sapranno rallegrare e seguire gli ospiti per tutta la durata della serata. Dai luoghi tradizionali ed emblema della romanità, tra cui i Fori Imperiali, il Colosseo, il Circo Massimo e il Campidoglio, molti altri diventeranno teatro di intrattenimento live, musica dal vivo, concerti di musica house ed elettronica, piano bar e karaoke.