Il clima sta cambiando, il futuro è nell’aria

Il Comune di Napoli continua con le azioni per migliorare la qualità dell'ambiente urbano e il contrasto ai cambiamenti climatici. L’obiettivo specifico di questa campagna è il miglioramento della qualità dell’aria, informando tutti i cittadini che le misure indirizzate al benessere ambientale e alla sostenibilità possono essere l'occasione per porre l'attenzione sull'efficienza energetica e sul risparmio economico.

Per il raggiungimento di questo obiettivo, l’assessore all’Ambiente del Comune di Napoli, Raffaele Del Giudice, ha presentato la campagna di comunicazione “L’aria di Napoli è un bene comune” relativa alle attività in materia di impianti termici previste dalla delibera della Giunta comunale 389 del 2019, in attuazione della Legge regionale 39 del 2018. Lo scopo, in sintesi, è informare i cittadini su cosa cambia, e perché, nella gestione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento, su cosa devono fare i responsabili degli impianti, sulla necessità di affidarsi a tecnici specializzati per l’installazione e la manutenzione e sulle attività di cui si occuperà il Comune per informare e controllare.

Una regolare e corretta manutenzione degli impianti contribuisce a ridurre le emissioni di CO2 salvaguardando l’ambiente, ad abbassare i costi di gestione, grazie al risparmio energetico, ad aumentare la sicurezza degli utenti prevenendo il rischio di incidenti. Per impianto termico si intende “un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione, invernale o estiva, degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolarizzazione e controllo”.

COSA FARE

raggiungibile all'indirizzo http://www.comune.napoli.it/ambiente-mare-tutela-animali , è possibile consultare la tabella per conoscere in quale categoria rientra il proprio impianto e qual è il contributo da versare. Eventuali domande possono essere inviate: a mezzo posta elettronica a controlli.ambientali@comune.napoli.it, a mezzo posta elettronica certificata a impianti.termici@pec.comune.napoli.it

Ultimo aggiornamento: 16:51

Cittadini e imprese hanno l’obbligo di far controllare periodicamente, da manutentoriabilitati, i propri impianti termici e, se occorre, adeguarli.- controllano l’impianto e ne verificano l’efficienza energetica;- compilano e aggiornano il libretto dell’impianto termico;- indicano eventuali operazioni di manutenzione;- stabiliscono la data del controllo periodico dell’impianto;- si occupano del versamento al Comune, a carico del responsabile dell’impianto, delContributo Impianti Termici,, aggiornato al 2019;- trasmettono tutta la documentazione al Comune;- ricordano al responsabile dell’impianto la data del controllo periodico.raccoglie e analizza i rapporti tecnici e organizza le ispezioni degliimpianti termici cittadini.L’importo da versare è determinato dal tipo di impianto. Il mancato adempimento comporteràl’applicazione di sanzioni e dei previsti oneri di ispezione.Nella sezione dedicata sul portale del