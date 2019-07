Il Coachella Festival fa tappa all’Arenile per i diciott’anni di Francesca Carità

Capanne, piume, musica live e dj set per brindare alla maggiore età

Un “debutto in società” in stile hippie chic per Francesca Carità, che per brindare ai suoi diciott’anni ha trasformato l’Arenile di Bagnoli in un ideale remake del Coachella Valley Music and Arts Festival, l’evento musicale che si svolge annualmente intorno alla fine di aprile negli Stati Uniti d'America, negli Empire Polo Fields di Indio in California. E proprio dagli Indiani d’America, del resto, è stato ispirato il mood dell’intera serata coordinata dal wedding planner Enzo Miccio, la cui idea portante per l’allestimento di uno spazio così ampio è stata quella di puntare su arredi originali tra cui una serie di eleganti tende indiane con cuscinoni e lanterne antiche in cui soffermarsi per un brindisi o una chiacchera sotto le stelle, letti a baldacchino tavoli di legno senza ornamenti: la scenografia perfetto per un photo boot gettonatissimo, quello con l’imperdibile hashtag #18francescabirthday. Accompagnata come sempre dai genitori Enrico Carità ed Isabella Schettino nonché naturalmente dalla sorella Lucrezia, la neo maggiorenne ha voluto regalare ai suoi duecento ospiti una serata in cui tutto si giocava intorno alla musica, che ha dettato il ritmo di un coinvolgente venerdì sera prima con una selezione soft ed easy chic all’ora del tramonto e, a seguire, con il ritmo incalzante della Vogue Band. Il gruppo francese è atterrato appositamente a Capodichino con una formazione di ben nove elementi tra strumenti e voce, decisi ad animare il party con il loro repertorio quantomai eclettico che spazia dall’electro al groove passando per l’hip hop, il soul, il funk e, perché no, disco, latin, rock e pop. Una scelta quantomai indovinata visto che la band è riuscita a divertire tutti i presenti, non solo i compagni di scuola e di vita ma anche i nonni materni Luisa ed Angelo Schettino, quet’ultimo noto industriale e già conosciuto dai più per la sua passione per la musica, nonché la nonna paterna Mariangela Carità, gli zii materni Francesco Schettino con Gina Tedeschi e quelli paterni Stefania e Salvatore Sarracino e Teresa Carità nonché i cugini Azzurra ed Aurora Schettino, Angelo ed Andrea Sarracino. Immancabili, naturalmente, le amiche del cuore, al suo fianco dall’inizio del cocktail prolonge curato da Alba Catering fino al tradizionale momento del taglio della torta gigante, ideata per Francesca da Giada Baldari come pure il vasto menù di dolci in cui non potevan mancare delle simpatiche “capannelle” di glassa: Maria Francesca Cennamo, Piera Di Giacomo, Emanuela Pedata, Angela Colletti, Francesca Barberio e Delia De Santis, che si sono scatenate quindi con lei fino a notte fonda sulle note selezionate stavolta in console dal dj Ahmed, a sua volta un nome noto del by night partenopeo e non solo. Un party in cui nulla è stato lasciato al caso insomma, a partire naturalmente dallo styling che è stato curato dal team della boutique Di Vincenzo guidato dalla titolare Marinella Coppola per continuare con le acconciature del team di Massimiliano Campanile by Aldo Coppola in stile sempre native American, pensato con trecce ed intrecci e giocando con i colori preferiti da Francesca, come pure il trucco realizzato invece da Francesca Pennello ed igioielli indossati dalla famiglia, scelti dalla gioielleria di Marina Nappa ed apprezzati anche da Mariaelena Chantecler, dell’omonimo brand.

Enzo Miccio, il wedding palnner dei vip: “Mesi di lavoro per un party perfetto”

Mesi di lavoro per arrivare al risultato: l’armonia, quell’equilibrio perfetto degli elementi che insieme compongono una melodia magica. E’ stato questo l’obiettivo dichiarato di Enzo Miccio, il wedding and event planner già conduttore del proramma televisivo “Ma Come ti vesti?!” su moda, stile e bon ton, nonché di “Shopping Night”, uno spettacolare e divertente game sullo stile e la moda, e “L’eleganza del Maschio”. Miccio ingatti ha incontrato per la prima volta la neo maggiorenne quasi un anno fa, e con lei ha iniziato un percorso creativo finalizzato alla realizzazione di un vero e proprio progetto, per un evento in cui nulla fosse lasciato al caso. “Sono soddisfatto – ha dichiarato l’event planner campano famoso nel mondo – non è stato facile delimitare uno spazio così grande rendendolo adatto ad ospitare un numero selezionato di ospiti, senza dare la sensazione di spazi vuoti. Ma alla fine ce l’abbiamo fatta, e la serata è riuscita nel migliore dei modi, dai primi sorrisi al tramonto fino all’ultimo brindisi a tarda notte”.



Due stiisti per una festeggiata : Alessio Visone e Nino Lettieri firmano le mise di Francesca



Una squaw metropolitana radical chic, a suo agio nella notte contemporanea. E’ il mood dell’abito disegnato per Francesca da Alessio Visone (nella foto di Vittorio Iumiento), lo stilista che ha ideato e realizzato il primo dei due abiti che la festeggiata ha sfoggiato in occasione del suo attesissimo party per accogliere gli ospiti arrivati poco prima dell’ora del tramonto sulla spiaggia di Bagnoli. Un vestito in seta delavé di color avorio corto avanti e con un’elegante coda dietro come detta la moda di questi tempi, ispirato al tema della serata e quindi agli indiani d’America dalle cui tradizioni Visone ha recuperato dettagli come le frange di piume d’uccello vintage, appositamente reperite per il vestito di Francesca. Immancabili poi i decori in cuoio ancora una volta in stile Far West ed una meravigliosa cintura intrecciata sempre in cuoio di ben nove metri, che circondava il girovita della ragazza. Ma non finisce qui, perché per la seconda parte dell’happening Francesca, come sempre più spesso si usa in queste occasioni, ha optato per un cambio d’abito che le donasse un mood più “nottambulo” in vista della mezzanotte e, naturalmente, del cambio di atmosfera. Ecco allora un nuovo modello parimenti glam, quello ideato stavolta da Nino Lettieri che per lei ha immaginato una mise tres chic total black, realizzato in una ricercatissima rafia natté ed adornato ancora una volta con una nuvola di piume ma stavolta di struzzo. Un vestito da principessa insomma e che non a caso era stato già protagonista dell’ultima collezione che il couturier campano ha presentato a Roma per le sfilate Alta Moda.

