IL FUTURO PER I TRATTAMENTI AL CUORE È ALLA “SAN MICHELE”

Intervento ‘ibrido’: tecniche di alta specializzazione

Sicurezza e rapido recupero per la paziente

In una struttura sanitaria dotata di sala operatoria ibrida si possono effettuare più interventi combinati sullo stesso paziente nella stessa seduta operatoria, senza dover sottoporre la persona a più sedazioni distinte ed evitando re-ospedalizzazioni. Si può utilizzare la più fine diagnostica per immagini nel corso dell’operazione senza spostare il paziente ed è possibile passare da una procedura endovascolare ad una chirurgica vera e propria senza soluzione di continuità. Una struttura ospedaliera così evoluta come la Casa di Cura San Michele di Maddaloni (Caserta) si è dotata di una Sala ibrida già dal 2015 e per capire a fondo l’innovazione introdotta – ossia la presenza contemporanea e nello stesso luogo di più attrezzature al loro massimo livello tecnologico – basta riferirsi all’ultima operazione di altissima complessità effettuata dalla preziosa équipe cardiochirurgica e anestesiologica dell’Alta Specialità del Cuore e dei vasi della Clinica maddalonese: una paziente di 73 anni sottoposta ad un intervento ibrido ha risolto brillantemente i suoi seri problemi cardiopatici, senza alcuna complicanza, grazie alla rivascolarizzazione miocardica chirurgica a cuore battente unita a una “No-Touch Technique”. Ci spiega nel dettaglio il cardiochirurgo Antonio De Bellis: «Quando la paziente è giunta alla nostra osservazione, aveva eseguito un esame coronarografico che evidenziava la presenza di una cardiopatia ischemica da severa aterosclerosi coronarica multivasale, con indicazione alla rivascolarizzazione miocardica chirurgica. L’iter diagnostico pre operatorio mostrava una severa insufficienza della valvola aortica con necessità di eseguire un doppio intervento, quello di by pass aorto-coronarico e di sostituzione della valvola». La rivascolarizzazione miocardica e la sostituzione valvolare aortica sarebbe stato un intervento più complesso ma comunque routinario per i cardiochirurghi della “San Michele”, ma quando la TAC Torace ha evidenziato una totale calcificazione dell'aorta ascendente (aorta a porcellana), che impedisce e controindica di fatto l’esecuzione dell’intervento, il quadro clinico si è notevolmente complicato. «La paziente non avrebbe potuto affrontare e risolvere la propria patologia, – chiarisce il dr. De Bellis – bisognava studiare una soluzione alternativa e così abbiamo deciso di adottare una strategia chirurgica ibrida, sfruttando quella che è ormai una realtà consolidata nell’attività quotidiana, eseguendo un intervento di rivascolarizzazione miocardica a cuore battente (senza fermare il cuore e senza l’ausilio della CEC) con una “no touch technique”, evitando il clampaggio aortico attraverso il confezionamento di by-pass di AMIS su IVA e VSA su MO a Y graft su arteria mammaria interna e nello stesso tempo operatorio l’impianto percutaneo di bioprotesi- Acurate neo 2 S - valvolare aortica trans femorale (TAVI)».

Il cardiochirurgo Antonio de Bellis opera con un’équipe medica di altissimo livello formata da Francesco Baldascino, Massimo Cioffi, Ludovico Fimiani, Rosa Alba Mozzillo, Salvatore Senese, Andrea Spadafora, Eduardo Vitagliano, dal personale infermieristico e tecnico e dal team anestesiologico

Sala Operatoria Ibrida: quando la presenza salva la vita

Le sale operatorie ibride in Italia sono pochissime, una ventina, e concentrate soprattutto al Centro Nord. Inaugurata nel 2015, la sala ibrida della “San Michele” è da allora costantemente operativa, con l’esecuzione di numerosissimi interventi cardiovascolari d’avanguardia. Quella della Clinica maddalonese, infatti, è tra le più moderne e funzionali sale operatorie italiane, aperta alla chirurgia di alta specialità per il trattamento di casi complessi e delicati riguardanti la cardiochirurgia, la chirurgia vascolare, la radiologia interventistica, l’emodinamica e tanto altro. Da un primo bilancio a distanza di anni si può affermare che sono state realizzate circa 10mila procedure, quasi tutte con metodiche mininvasive e in completa sicurezza, con più équipe contemporaneamente. Poiché include apparecchiature diagnostiche dedicate, in una sala multidisciplinare ad altissima tecnologia così allestita si possono effettuare procedure chirurgiche e contestualmente eseguire diagnosi immediate con possibilità di controlli e verifiche dell’andamento dell’intervento, senza spostare il paziente. Questo consente di agire con più precisione, tempestività e sicurezza sulla persona operata, in quanto l’intervento chirurgico può essere adattato all’evolversi del quadro clinico, controllando il risultato in tempo reale.

La sala ibrida è pensata per essere compatibile con tecniche chirurgiche multidisciplinari e sempre meno invasive, cioè basate su piccole incisioni chirurgiche con conseguente riduzione delle complicanze e un netto miglioramento dei tempi di recupero del paziente.

Una struttura così innovativa è assolutamente sicura per le persone. Permettere ai professionisti di operare con strumenti e attrezzature all’avanguardia, a garanzia della centralità del paziente, dà la misura della qualità di un sistema sanitario, quale quello in atto alla “San Michele”, basato sul meglio dell’innovazione in sanità.