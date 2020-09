IL LUXURY HA UNA NUOVA DIMENSIONE – LABELON

A distanza di un anno, i due giovani imprenditori Tommaso Ambrosio e Luigi Barone, che sorpresero tutti con il Big opening del Labelon Experience Beach Club sulla fantastica spiaggia romana di Bacoli, possono ritenere la sfida vinta! Molto più di una spiaggia, molto più di una location per eventi, un nuovo concept capace di offrire agli ospiti una vera esperienza esclusiva, personalizzata, unica. Con questa idea è nata la struttura che ad oggi risulta essere tra le più grandi dell’intero litorale: 28 mila metri quadri tra ristorante à la carte, spiaggia, giardini, solarium e saloni interni. Ogni ambiente diventa modulabile per adattarsi alle esigenze dell’evento e dei suoi organizzatori, in modo da permettere a tutti gli invitati di godere di spazi e dettagli. Con la bellezza della location e la creatività del team, le possibilità diventano infinite. Fiore all’occhiello di quest’anno al Labelon è lo staff di cucina, guidato dallo chef Salvatore Andretta, vera promessa della cucina partenopea. Nato a Napoli e perfezionatosi a Parigi, Salvatore vanta un’esperienza decennale e la capacità di raccontare vere e proprie storie nei piatti che verranno serviti durante le serate: mix di sapori che conquisteranno non solo il gusto, ma anche la vista, perché impiattati con stile. “L’idea è nata dall’esigenza di creare, appena fuori Napoli, un luogo che possa ospitare gli eventi campani più suggestivi” commenta Luigi Barone, amministratore di Labelon. “Vogliamo che sposi e clienti possano trovare in noi una certezza. Chi ci sceglie deve essere sicuro sulla buona riuscita della serata. Chi ci sceglie deve sapere che il suo evento comincerà e terminerà tra gli applausi del pubblico, circondato da dettagli inconfondibili e sapori unici” continua. “Per questo, a luglio, nonostante l’incognita Covid, abbiamo deciso di completare un altro progetto di restyling, perché ci piace offrire sempre qualcosa in più, riservandoci ancora tante sorprese per il futuro” termina Luigi. Insomma, che voi vogliate sorseggiare uno champagne francese a bordo piscina e godervi il tramonto sul litorale, organizzare un matrimonio capace di essere indimenticabile sia per gli sposi che per gli invitati, oppure un evento circondati da un panorama incredibile tra allestimenti di classe e food che solletica ogni singola papilla gustativa, recatevi a Bacoli, al Labelon Experience Beach Club: la location per gli amanti della bellezza, e del vivere bene.

Ultimo aggiornamento: 11:41