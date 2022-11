Il titolare Ferrara: «Da oltre 40 anni azienda leader nel settore nautico»

Esperienze di mare uniche con l’Almarine maxi RIB

Almarine Maxi RIB garantisce esperienze di mare uniche. Qualità, affidabilità, innovazione ed eleganza, sono gli elementi che caratterizzano l’azienda siciliana da oltre 40 anni.

Ad amministrare la società fin dalle sue origini, il professionista Paolo Ferrara che, con passione e sacrificio è riuscito ad rendere l’Almarine Maxi RIB leader nel settore nautico italiano.

«L’Almarine Maxi RIB nasce a Bellaria Igea Marina circa 40 anni fa, trasferita successivamente in Sicilia. La produzione iniziale era quella di barche a motore, per passare poi ai gommoni - spiega il titolare e amministratore unico Paolo Ferrara -, con il passare degli anni, l’esperienza ha garantito all’Almarine maxi RIB di affermarsi come azienda leader nel settore nautico, coniugando tecniche innovative con eleganza raffinata frutto di un design accurato grazie alla progettista Giusy Drago Ferrante specializzata in max Rib. Specializzati in max Rib, i nostri prodotti si distinguono per la loro tenuta in mare, la loro velocità e la loro accuratezza costruttiva, caratteristiche figlie della pluri-decennale esperienza nel settore e della abilità delle maestranze».

«Elevato livello qualitativo e ingenti investimenti nei processi di ricerca e sviluppo sono gli elementi che da sempre contraddistinguono i nostri prodotti - continua Ferrara -. La qualità dei nostri prodotti è ormai ampiamente riconosciuta e apprezzata non solo dagli esperti del settore, ma anche dai tanti appassionati.

Almarine maxi RIB è diventata il brand dei “battelli pneumatici” e Almar il nome dei singoli modelli tra cui Almar 999 s - Almar 911s - Almar 820 Sundeck (cabinato) - Almar 820 Open a cui sono state apportate diverse modifiche: 8,20 metri di grazia e potenza, gommone elegante e sportivo garantisce prestazioni elevate e spazio confortevole.

Ultimo arrivato in casa Almarine invece è il nuovissimo Almar 820 Sundeck (cabinato), fiore all’occhiello dell’azienda, accuratamente progettato e curato nei minimi dettagli dalla designer Giusy Drago Ferrante. Dagli otto ai dieci metri, i gommoni della linea si distinguono per le loro alte prestazioni, ma soprattutto per il loro design esclusivo, che li rende confortevoli e adatti a tutti i gusti e le esigenze. La sede produttiva di Almarine Maxi RIB si trova in Contrada Molara, presso Termini Imerese. Qui è possibile visitare il cantiere, - conclude Ferrara - toccando con mano l’alta qualità dei prodotti e lasciandosi guidare dai consigli dello staff di lunga esperienza».