Scopri come combattere l'insonnia ed i disturbi del sonno grazie alle proprietà benefiche di melatonina, valeriana, melissa e lavanda

L'insonnia è un disturbo del sonno molto comune che si manifesta principalmente con una serie di condizioni psicofisiche che determinano difficoltà a dormire di notte.

È molto frequente nelle donne, specialmente se in menopausa o in età avanzata ma è molto comune anche nei bambini.

I sintomi si manifestano con difficoltà ad addormentarsi, risvegli notturni e precoci al mattino, una serie di condizioni che determinano, poi, una particolare stanchezza durante il giorno oltre alla sensazione di alzarsi già stanchi al mattino.

Il riposo notturno, infatti, è fondamentale non solo per garantire il buonumore durante il giorno ma anche per aiutarci ad affrontare le sfide quotidiane con la giusta carica.

Rimedi per l'insonnia

Il corretto riposo notturno richiede almeno 7 o 8 ore di sonno consecutivo ma questo valore può variare da persona a persona ed anche in base a particolari momenti di vita.

Proprio per questo l'insonnia può presentarsi in maniera occasionale o diventare cronica, soprattutto se non affrontata nel modo giusto.

Fortunatamente, la natura ci offre una serie di rimedi che contribuiscono a migliorare la qualità del riposo notturno ed a contrastare i disturbi del sonno.

Melatonina

Conosciuta come l'ormone del sonno, la Melatonina, è in grado di agire regolando il ritmo sonno veglia e riducendo il tempo necessario per addormentarsi.

Può essere assunta poco prima di coricarsi, sarà in grado di favorire un riposo regolare e senza risvegli continui.

La Melatonina, inoltre, si è dimostrata efficace anche in caso di jet-lag e di difficoltà ad addormentarsi a causa del fuso orario.

Valeriana

La Valeriana ed in particolare le sue radici, ha spiccate proprietà rilassanti molto utili per calmare stati di agitazione ma è anche un valido sedativo in presenza di disturbi del sonno.

Le sue proprietà calmanti sono dovute alla presenza di particolari acidi che vanno ad inibire l'attività del GABA, un mediatore chimico responsabile dell'eccitabilità neuronale.

Sorseggiare una tisana alla lavanda di sera, prima di andare a letto, può favorire un sonno più profondo e continuativo ed aiutare a ridurre problemi di ansia e tensione nervosa.

Melissa

La Melissa, anche nota come erba citronella, ha un effetto calmante sul sistema nervoso e, come la Valeriana, agisce riducendo stress e ansia così da favorire un sonno più tranquillo e riposante.

Lavanda

Alla Lavanda sono attribuite numerose proprietà tra cui quelle sedative utili per contrastare l'insonnia, l'irrequietezza e l'agitazione.

È per questo che aggiungere l'olio essenziale di lavanda a profumatori e diffusori d'ambiente o in un bagno caldo prima di andare a dormire, può favorire un buon riposo notturno.

Dalla natura un ottimo rimedio per chi soffre d'insonnia e vuole migliorare la qualità del riposo notturno.