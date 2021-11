Intolleranze alimentari: anche le più rare possono essere individuate

Un solo test, ben 108 alimenti al vaglio: è il test 108 Alimenti di Lifebrain – Gruppo Cerba HealthCare Italia

“Soltanto gli idioti non sono buongustai”. A pensarlo, insieme a Guy de Maupassant, sono sicuramente in molti, perchè il piacere del cibo va ben oltre il nutrirsi: è condivisione, identità, relax. E ora che, in prossimità delle festività natalizie, le occasioni per ritrovarsi a tavola si moltiplicano, se ne riscopre ancora di più il valore. Peccato solo che i piaceri della buona cucina, in alcuni casi, possono trasformarsi in un incubo. Succede a chi soffre di intolleranze alimentari, disturbo piuttosto diffuso che si manifesta quando il corpo non riesce a digerire correttamente un alimento o un componente di esso. L'intolleranza alimentare può essere definita come un malessere scatenato dall’ingestione di alcuni cibi che, a lungo andare, possono causare vari disturbi ricorrenti e persistenti a livello gastrointestinale, dermatologico e respiratorio.

Uno strumento efficace

Sebbene si senta parlare soprattutto di intolleranze al lattosio, al glutine, ai crostacei e all’uovo (quelle più note), lo spettro delle intolleranze alimentari è molto più ampio e quelle più rare spesso non vengono prese in considerazione. Peperoncino, sesamo, miele, caffè, prezzemolo, broccoli, olive, cacao…e molti altri cibi possono essere responsabili di un’intolleranza alimentare.

Ma come individuare intolleranze così rare? Semplice, con il test 108 Alimenti di Lifebrain Gruppo Cerba HealthCare Italia. Il test 108 Alimenti si esegue tramite prelievo di sangue e va a individuare quali sono gli alimenti che disturbano l’organismo provocando una reazione immunologica mediata da anticorpi IgG e i rispettivi alimenti testati, che sono ben 108!

Chi può fare il test

Il prelievo non richiede di essere digiuni e può essere fatto anche a bambini, di età consigliabile superiore ai 6 anni, e persone anziane. Il test è effettuato mediante la metodica ELISA, che permette di individuare quali sono le proteine alimentari contro le quali l’organismo ha reazioni avverse.

LIFEBRAIN

Lifebrain Gruppo Cerba HealthCare Italia, uno dei più grandi Gruppi di diagnostica di laboratorio, presente in 46 nazioni, con oltre 10mila collaboratori e più di 35 milioni di pazienti assistiti ogni anno, presente anche in tutto il territorio Napoletano con oltre 20 centri.

A Napoli e provincia, presso qualunque Centro Lifebrain Gruppo Cerba HealthCare Italia, è possibile affidarsi a professionisti sempre vicini al paziente e a tecnologie di ultima generazione, per effettuare rapidamente il Test 108 Alimenti e scoprire, in tempi record e con un riscontro affidabile e sicuro, le proprie intolleranze alimentari.

