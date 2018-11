Mercoledì 7 Novembre 2018, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 07-11-2018 12:11

La creazione di un capo di abbigliamento capace di soddisfare coloro che cercano nel vestire la propria essenza. È questo l’obiettivo del lavoro di Kadoa S.r.l, l’azienda che ha fatto dei segreti dell’arte sartoriale l’arma del suo successo. Abiti da cerimonia e camicie su misura pensate per accontentare le esigenze di ogni cliente grazie alla cura dei dettagli e alla qualità dei tessuti.Nata nel 1950, l’azienda ha acquisito negli anni uno spirito sempre più innovativo, fino ad arrivare a conquistare la fiducia di imprese molto importanti nel mondo della sartoria italiana. «Realizziamo capi su misura personalizzati sul cliente – spiega Domenico Cristiano, amministratore di Kadoa uomo S.r.l – non ci siamo mai voluti inserire in un contesto di massa, ma abbiamo sempre cercato di dare un rapporto qualità prezzo ottimale perché tutti meritano un vestito. Mantenere certi standard a prezzi accessibili è la parte più difficile del nostro lavoro».Una sapienza, quella dell’ago e del filo, tramandata di generazione in generazione. Fino ad arrivare alla terza. «Questo lavoro mi ha sempre appassionato – racconta Marino Cristiano, 25 anni, responsabile design dell’azienda e figlio di Domenico – quando tronavo da scuola mi catapultavo in azienda a imparare quello che poi sarebbe diventata la mia professione. Oggi mi occupo di scegliere nuovi tessuti, opzionare nuovi modelli, con l’obiettivo di avvicinare la clientela giovanile alla tradizione della sartoria».Accessori, maglieria, scarpe, pantaloni e borse: grazie alla manodopera abile ed esperta e a una selezione dei materiali migliori e cortesia oggi Kadoa si propone come un centro qualificato e specializzato nel vestire sia l’uomo moderno che quello classico.