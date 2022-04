L’architettura modulare per migliorare le scuole italiane

Tra decoro, efficienza e continuità scolastica, le soluzioni di Algeco rispondono a ogni esigenza

Perché prendere in considerazione prefabbricati modulari come soluzione per risolvere il problema dell’inadeguatezza degli edifici scolastici? Innanzitutto per la versatilità del prodotto e la velocità di posa. Dopodiché, optando per strutture modulari è possibile realizzare edifici di qualsiasi dimensione, anche in spazi ridotti, e dotati di qualsiasi caratteristica strutturale necessaria al conferimento di tutte le certificazioni richieste dalla normativa vigente. Il tutto in tempi brevissimi rispetto a quelli richiesti dall’edilizia tradizionale. Ed è quanto viene assicurato da Algeco, che permette di personalizzare le strutture modulari e di soddisfare ogni esigenza in termini di spazio e di accessibilità. L’attenzione per le finiture esterne e interne consente quindi di mantenere un’abitabilità completa di tutti i comfort.

Due esempi concreti di rilancio edilizio scolastico

Ci sono due esempi concreti realizzati da Algeco che testimoniano l’efficienza, l’affidabilità e la velocità di esecuzione di questa soluzione. Il primo è rappresentato dai soli 45 giorni impiegati per realizzare la Scuola Secondaria di primo grado Volano di Rosignano Marittima. Accoglie gli studenti delle scuole del territorio interessate da lavori di manutenzione dell’istituto scolastico e l’impatto di questa scelta è davanti agli occhi di tutti. La scuola Volano è infatti composta da 90 unità, per un totale di circa 3.000 metri quadrati, ben equipaggiati con tutti gli impianti come condizionatore e riscaldamento. L’edificio si compone di 18 classi più servizi, spogliatoi e aule dedicate come quella per gli insegnanti, per musica e scienze. La dotazione si completa con alcuni preziosi servizi, come estintori, impianti per il rilevamento incendi e Algeco decò. Ecco quindi i prefabbricati realizzati da Algeco per consentire agli studenti della Cittadella della scuola di Pollena Trocchia, comune di circa 12.000 abitanti della città metropolitana di Napoli, di proseguire le lezioni nonostante la temporanea inagibilità della scuola. Sono circa 230 alunni tra gli 11 e i 13 anni della scuola media Viviani che, insieme ai docenti e al personale scolastico, stanno adesso continuando con regolarità l’attività didattica in attesa della conclusione dei lavori di rifacimento della durata di circa due anni.

Perché puntare sull’architettura modulare con approccio green

Ci sono poi due importanti aspetti da sottolineare. In prima battuta, con le strutture modulari è possibile ottenere con una spesa sostenibile per gli edifici. I moduli prefabbricati includono tutti gli standard di prevenzione dei rischi incendio e sismico e assicurano un isolamento acustico altamente performante. Dopodiché la strategia di sviluppo sostenibile circolare garantisce spazi modulari per ogni necessità ma senza perdere di vista lo sviluppo di valori considerati imprescindibili come etica, ambiente e comunità. Si tratta di un modo per promuovere una cultura della performance diversificata e inclusiva senza mai perdere di vista i fattori di sostenibilità. Tra l’altro, ma di certo non di minore importanza, con la promozione della circolarità sostenibile, con il riciclo, con il riutilizzo e la riduzione di rifiuti e inquinamento, si aprono nuove porte per risparmiare risorse e materiali.

Gamma completa di servizi con Algeco

Scegliere Algeco significa poter puntare su una gamma completa di servizi. L’attrezzatura e il comfort, ad esempio, con differenti gamme di mobili, accessori per spogliatoi e servizi igienici, servizi per la cucina, catering, manutenzione e pulizia tra cui scegliere. Senza trascurare l’energia e la tecnologia perché Algeco assicura il necessario in materia di servizi di rete e comunicazione, sistemi di refrigerazione e generatori elettrici. In tema di sicurezza, Algeco si occupa di tutto quanto riguarda l’utilizzo dei sistemi di protezione contro incendi e furti. Oltre alla sicurezza di un’assistenza ausiliaria. E naturalmente senza perdere di vista l’implementazione: fondamenta, bagni prefabbricati e double tank per ogni tipo di progetto di costruzioni modulare.