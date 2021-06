L’evento dell’estate nel tempio del food tra la città e i Campi Flegrei

La pizza di Simeoli celebra l’oasi del sapore

Il 24 giugno serata Meet & Eat a Equilibri di Gusto

Alchimia di acqua e farina, sublimazione di una tradizione che coniuga arte e passione, gusto e personalità, genio e fantasia. “Cresciuta come si crescono i figli”, ama dire Nando, mentre contempla il suo impasto che lascia lievitare per non meno di 27 ore. Quel “figlio” cresciuto con devozione e cura che ogni sera dà vita alla pizza di Ferdinando Simeoli, servita in un angolo di natura che traccia il confine tra la città e quei campi detti flegrei per un cuore che non smetterà mai di ardere. A Pozzuoli, in via Montagna Spaccata, porta d’accesso verso quelle terre che hanno ispirato Dante e, prima di lui, Seneca e Catullo. Qui nasce e cresce Ferdinando Simeoli. Ed è qui, nel taglio ricavato nella collina per il passaggio dei mercanti diretti a Roma e provenienti dal Porto dell’antica Puteoli, che Nando ha deciso di piantare le radici del suo tempio, la “Pizzeria Ferdinando Simeoli, Equilibri di Gusto”. Un’oasi circondata dal verde e nel verde immersa, dove, pur restando a un passo dal perimetro più frenetico della città, ci si può isolare dal caos e dallo smog. Il menu non lascia spazio a desideri inappagati. C’è la pizza della tradizione, realizzata con ingredienti da presidi Slow Food, accanto a una selezione ampia di creazioni targate Simeoli.

Il 24 giugno Ferdinando Simeoli aprirà le porte all’estate con il primo evento “Meet & Eat”. A partire dalle 18.30, solo su prenotazione, si potranno degustare le creazioni del team di “Equilibri di Gusto”, in una serata che proseguirà con un aperitivo offerto dagli sponsor, con Garden DJ Set e cena alla carta, allietata dalle note jazz del trio acustico Finger Mood. Un salto nella natura nel tempio del gusto che si erge lungo il solco tracciato tra la città millenaria e i luoghi simbolo di leggendari miti. Qui dove la passione di un uomo ha dato vita alla più leggera e gustosa tra le pizze.