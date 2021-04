L’unione tra settore privato e settore pubblico ha fmesso in evidenza un’ eccellenza della sanità campana

I centri dialisi Kidney Napoli (Via Cintia, Parco S. Paolo 39 e/f - Napoli), Kidney Casavatore (Via G. Marconi 78, Centro Eldorado - Casavatore), guidati dal Dott. Giovanni Capuano, insieme ai responsabili dell’ASL Napoli 1, l’Ing. Ciro Verdoliva, e ASL Napoli 2, il Dott. Antonio D’Amore, hanno reso possibile una notevole accelerazione in ambito vaccinale, permettendo, quindi, ai malati fragili, pazienti dializzati all’interno dei centri di Napoli e Casavatore, hanno usufruito delle dosi di vaccino all’interno delle strutture, bypassando, in questo modo, gli hub vaccinali.

Grazie all’affidabilità dei centri dialisi Kidney, all’interno della sede ASL Napoli 1, i medici vaccinatori sono collaboratori del centro Kidney.