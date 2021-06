La pizza di Simeoli celebra l’oasi del sapore

Il 24 giugno evento Meet & Eat a Equilibri di Gusto

“Crescono bene, come dovrebbe crescere un figlio”. Nando ha lo sguardo fiero e il tono di chi sa che il sacrificio ha dato i suoi frutti mentre contempla gli impasti, i suoi impasti. Che, come figli, bada a tirare su con dedizione ogni giorno. Anzi, ogni 27 ore per l’esattezza. Se c’è un tempo perfetto, è quello della fase di lievitazione dell’impasto che ogni sera darà vita alla pizza di Ferdinando Simeoli. È un’alchimia. Di più. È la sublimazione di una tradizione che coniuga arte e passione, gusto e personalità, genio e fantasia.

La storia di Ferdinando, Nando per il cliente che al secondo appuntamento è già di casa in questa sofisticata e gradevole oasi del gusto, è la vicenda di un uomo che ha realizzato un sogno che mai avrebbe creduto di poter inseguire. Programmatore esperto di macchine utensili, scelse un giorno di velare le sue mani di nobile farina, accettando l’invito di una zia a lavorare per lei nel suo forno. L’istinto ha poi fatto il suo corso. Nando ha studiato, si è perfezionato, ha rubato il mestiere laddove necessario. Soprattutto, si è lasciato guidare dall’amore per un’arte che chiedeva solo di essere espressa. Fino a veder concretizzato il suo sogno possibile. Oggi, dopo anni di impegno e mestiere, quel sogno è un angolo di natura che traccia il confine tra città e periferia, tra la capitale del Mezzogiorno e quei campi detti flegrei per un cuore che non smetterà mai di ardere. Come la passione di Ferdinando Simeoli per i suoi “figli”, perché si tramutino ogni giorno in fragranza e leggerezza, esaltando il gusto genuino e autentico di ciascuno dei suoi condimenti, di ciascuno dei suoi prodotti.

C’è una storia che ha il sapore di una leggenda dietro ogni spicchio di pizza, perché c’è una storia straordinaria dietro un uomo che ha visto concretizzata la sua passione, dopo aver inanellato esperienze innovative e di successo nel food e aver girovagato per il mondo con il brand Farine Caputo, prima di capire che il suo momento era finalmente arrivato.

A Pozzuoli, in via Montagna Spaccata, porta d’accesso verso quelle terre che hanno ispirato Dante e, prima di lui, Seneca e Catullo. Qui nasce e cresce Ferdinando Simeoli. Ed è qui, nel taglio ricavato nella collina per il passaggio dei mercanti diretti a Roma e provenienti dal Porto dell’antica Puteoli, che Nando decide di piantare le radici del suo tempio, la “Pizzeria Ferdinando Simeoli, Equilibri di Gusto”. Un’oasi circondata dal verde e nel verde immersa, con spazi esterni sormontati da maestose colline e locali interni, comprensivi di area privé, che s’identificano con un sofisticato e caratteristico cottage. Location nella quale, pur restando a un passo dal perimetro più frenetico della città, ci si può isolare dal caos e dallo smog.

Un breve sentiero conduce a una distesa di natura e verde. Ed è qui che prende vita la pizza Simeoli, per la cui creazione da queste parti servono 27 ore. Non un minuto di meno. Tanto pretende Nando per la lievitazione dell’impasto. E non è semplice filosofia quella che guida Simeoli e il suo staff. È precisione certosina nel forgiare una pizza che farà dire cose egregie di sé. C’è leggerezza, perché nessuno debba mai dirsi gonfio all’eccesso e possa, assieme alla pizza, gustare le fragranti fritture della casa, senza smarrire l’appetito. Leggerezza frutto di una miscela, pardon alchimia, di acqua e farina, con la prima che raggiunge una concentrazione che supera l’80%. Il risultato è un prodotto che dà la sensazione di sciogliersi nel palato, senza mai perdere la consistenza di una vera pizza napoletana, anzi esaltandone il gusto e la fragranza. Una leggerezza la cui misura è data dal cornicione, voluminoso e ad alta alveolatura.

Dei tre forni, uno, in un’area separata, è dedicato ai celiaci, così da garantire a tutti la possibilità di gustare le pizze uniche di casa Simeoli. Il menu non lascia spazio a desideri inappagati. C’è la pizza della tradizione, realizzata con ingredienti da presidi Slow Food, accanto a sapori gourmet e a una selezione ampia di creazioni targate Simeoli.

Lo scorso febbraio la pizzeria “Ferdinando Simeoli, Equilibri di Gusto” ha aperto per la prima volta le porte di casa del suo gustoso tempio. Aspettando tempi in cui la pandemia cominciasse a divenire, pian piano, un ricordo da cancellare. Oggi quel momento è giunto, è ora di celebrare un nuovo inizio, la via d’uscita da una crisi che pareva interminabile. È tempo di godere dell’ampio giardino esterno, avendo l’alternativa, ora che le norme lo consentono, di un’area interna arredata con l’intento di far vivere un’esperienza di ricercato gusto e sofisticata bellezza.

Il 24 giugno Ferdinando Simeoli aprirà le porte all’estate con il primo evento “Meet & Eat”. A partire dalle 18.30, solo su prenotazione e fino ai limiti consentiti dalle norme di distanziamento sociale, si potranno degustare le creazioni del team di “Equilibri di Gusto”, in una serata che proseguirà con un aperitivo offerto dagli sponsor, con Garden DJ Set e cena alla carta, allietata dalle note jazz del trio acustico Finger Mood. Un salto nella natura nel tempio del gusto che si erge lungo il solco tracciato tra la città millenaria e i luoghi simbolo di leggendari miti. Qui dove la passione di un uomo ha dato vita alla più leggera e gustosa tra le pizze. Cresciuta con la stessa devozione con cui si crescono i figli.