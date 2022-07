La Provincia di Caserta innalza gli standard di sicurezza sulle strade di propria pertinenza. A partire dal 25 luglio saranno attivati tre apparati dedicati al controllo della velocità istantanea. Le attivazioni interessano la SP 335 e la SP 333.

Per raggiungere gli obiettivi europei di riduzione di morti e feriti sulle strade – meno il 50% entro il 2030 - la Provincia di Caserta impiega sul territorio strumenti tecnologici avanzati per il rilevamento delle infrazioni gestiti tramite una piattaforma Cloud, che consentiranno più controllo e maggiore efficacia di intervento nel contrasto alle cause di incidentalità più diffuse.

L’obiettivo è quello di ridurre le cause degli incidenti e di porre in atto anche un programma di educazione rivolto ai giovani verso una guida più responsabile. Nel 2020 – nonostante l’impatto delle misure pandemiche sulla mobilità - in Terra di Lavoro si sono registrati 1.012 incidenti nei quali 44 persone hanno perso la vita e 1.516 hanno riportato lesioni. Alta velocità e sorpassi azzardati (60,9% dei casi) sono state, ancora una volta, tra le principali cause dei sinistri mortali.

Il piano integrato di sicurezza stradale pluriennale sviluppato dall’Amministrazione provinciale partirà ufficialmente il 25 luglio con l’attivazione di tre dispositivi per il controllo automatico della velocità istantanea lungo la S.P. 335 ex S.S. 265 e la SP. 333 ex S.S. 264.

I dispositivi saranno attivi 24 ore su 24 (TBD) e saranno posizionati in dettaglio:

sulla S.P. 335 ex S.S. 265 dei Ponti della Valle in direzione Giugliano in Campania al km 43+863

sulla S.P. 335 ex S.S. 265 dei Ponti della Valle in direzione Marcianise al km 43+940

sulla S.P. 333 ex S.S. 264 del Basso Volturno al km 7+380 in direzione Castel Volturno ed in direzione Grazzanise

Tutti gli apparati sono smart e dotati della tecnologia più evoluta. Interagiranno con l’ecosistema Titan, la piattaforma proprietaria Safety21 certificata AgiD (Agenzia per l’Italia digitale) in dotazione alla Polizia Provinciale di Caserta, la quale riceverà e gestirà le informazioni, dati e immagini, provenienti dai dispositivi. Tutti i dati saranno utili per la constatazione di eventuali infrazioni nel pieno rispetto della privacy dei cittadini, essendo la procedura perfettamente aderente alle regole Europee sul GDPR.

Inoltre, il programma di sicurezza stradale a partire dal 2023, si rivolgerà direttamente ai cittadini più giovani con l’attivazione del progetto sociale “Ti Voglio Bene”. Si tratta di un’estesa campagna di formazione e sensibilizzazione alla buona guida rivolta alle nuove generazioni che unirà alla comunicazione on-line sul territorio, una serie di corsi didattici per bambini e ragazzi delle scuole di secondo grado, che avverrà con il coinvolgimento degli istituti scolastici del territorio casertano.

“Come è noto – ha dichiarato il Presidente della Provincia Giorgio Magliocca - l’eccesso di velocità ed i sorpassi azzardati rappresentano le cause principali di incidenti stradali e, con l’attivazione di questi dispositivi autovelox nei tratti più pericolosi delle nostre strade, proseguiamo il nostro programma per incrementare il livello di sicurezza della circolazione stradale provinciale. Questi dispositivi, infatti, costituiscono un importante significato di deterrenza e, quindi, vengono impiegati soprattutto con la funzione preventiva di ridurre gli incidenti, aumentare la sicurezza della viabilità e pertanto garantire l’incolumità pubblica. Intendiamo richiamare tutti – ha concluso Magliocca - alla necessità del rispetto del codice della strada in una logica dissuasiva e non soltanto repressiva”.