LetteraSenzaBusta: firma digitale gratis e pagamento bollettini online

LetteraSenzaBusta l’ufficio postale online n°1 in Italia lancia la firma digitale gratis con tariffa pay per sign e il servizio di pagamento bollettini postali online con integrato il fax gratis.

LetteraSenzaBusta.com: l’ufficio postale aperto 365 giorni all'anno

Nell’ultimo anno a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il progresso digitale ha contribuito all'ottimizzazione dei servizi postali online presenti in rete.

Inutile nascondere che le azioni quotidiane di tutti noi sono cambiate in modo radicale, ma per fortuna, il web ha saputo rispondere in modo rapido ed efficiente.

www.letterasenzabusta.com ne è l’esempio più lampante.

Sono infatti più 260.000 le persone in Italia che hanno utilizzato questo innovativo servizio postale online.

Si tratta di un vero e proprio ufficio postale online, grazie al quale si può inviare posta raccomandata, fax gratis, disdette, telegrammi, mazzi di fiori e dare data e ora certa a documenti importanti.

Il tutto comodamente da casa o in mobilità e da qualsiasi dispositivo come un pc, tablet o cellulare, a qualsiasi ora del giorno per 365 giorni l’anno e senza dover andare in un ufficio postale a fare la fila.

Misure restrittive, code infinite alle poste, lentezza nelle operazioni e inutili perdite di tempo, da oggi non sono più un problema grazie al portale LetteraSenzaBusta.com

In questo articolo, vi parleremo di questa importante realtà presente sul web e in particolare dei due nuovi servizi online disponibili da qualche giorno.

Novità di LetteraSenzaBusta: firma digitale gratuita e pagamento bollettini postali

LetteraSenzaBusta è conosciuto come l’ufficio postale online numero 1 in Italia.

Basta leggere le migliaia di recensioni presenti su Facebook o Google Play lasciate da chi ha utilizzato questo servizio online per rendersene conto.

Questi sono solo alcuni dei servizi offerti da questo portale:

raccomandate online con il massimo valore legale

disdette certe di contratti o abbonamenti

fax che si inviano gratuitamente senza spendere soldi

telegrammi con tracking online e avviso di consegna

apposizione data certa su atti e contratti senza rivolgersi ad un notaio

Da qualche giorno è inoltre possibile ottenere una Firma Digitale (Firma Elettronica Qualificata) unica nel suo genere e pagare praticamente tutto online potendo anche usufruire di servizio accessorio davvero utile.

cheFirma!: la firma digitale che paghi solo quando la usi

La firma digitale cheFirma! offerta da LetteraSenzaBusta in collaborazione con Intesi Group Spa, è l’unica firma elettronica qualificata remota in commercio che si attiva gratuitamente in soli 5 minuti grazie alla formula Pay Per Sign.

Si paga esclusivamente quando si va a firmare un documento, non viene richiesto nessun pagamento anticipato per poterla avere e anche il riconoscimento online tramite webcam è gratuito.

Viene anche chiamata “la firma digitale per i privati cittadini”, in quanto è la firma digitale ideale per coloro che fanno poche firme ogni anno, che non intendono impegnarsi con la stipula di un contratto pluriennale e che preferiscono pagare solo in caso di effettivo utilizzo della stessa.

cheFirma! può essere utilizzata per firmare digitalmente in formato pdf, p7m o xml qualsiasi tipologia di documento informatico, compreso il contratto di attivazione SPID e per firmare le raccomandate online e disdette online di LetteraSenzaBusta.

PagoTutto: il servizio di pagamento online con integrato il fax

Il servizio di pagamento online PagoTutto offerto da LetteraSenzabusta in collaborazione con CityPoste Payment S.p.A., permette di pagare bollettini postali online bianchi e premarcati, multe, bollo auto moto rimorchio, bollettini Mav Rav pagoPA e di fare ricariche telefoniche online per sim Windtre, Vodafone, Iliad, Tim, Postemobile e Ho Mobile.

Rispetto a tutti gli altri servizi di pagamento tradizionali, si ha la possibilità di inviare in automatico un fax gratis della ricevuta di pagamento del bollettino postale pagato al beneficiario.

Si tratta sicuramente di un grande vantaggio, in quanto in caso di pagamento in ritardo di un bollettino postale, di solito il beneficiario richiede di inviare prontamente la ricevuta dell’avvenuto pagamento via fax e chi non possiede un apparecchio fax, deve recarsi in una tabaccheria e pagarlo.

Perchè utilizzare LetteraSenzaBusta

Tra i tanti vantaggi nell’affidarsi a questo ufficio postale online, non abbiamo parlato del nostro tempo: il bene più prezioso che abbiamo.

Perché sprecarlo facendo la fila in posta, visto che si possono fare online tutte le classiche operazioni postali con pochi semplici click?