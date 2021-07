Lifebrain a Napoli con un nuovo Centro Analisi

Il provider nazionale di analisi cliniche di laboratorio apre una nuova sede nel quartiere di Fuorigrotta

Con la nuova sede inaugurata di recente in Viale Cavalleggeri D'Aosta, 79, nel cuore del popoloso quartiere napoletano di Fuorigrotta, il laboratorio di analisi Lifebrain ha rafforzato la sua presenza sul territorio campano.

Presso il Centro Analisi Lifebrain Cavalleggeri, gli utenti troveranno ambienti nuovi e ospitali, servizi di diagnostica di laboratorio di alta qualità come nello standard del gruppo, la possibilità di eseguire semplici esami del sangue per controlli di routine, test allergologici e specifici per le intolleranze alimentari, checkup personalizzati, test genetici.

IL GRUPPO LIFEBRAIN IN CAMPANIA

In Campania, Lifebrain è presente con 15 centri, di cui 10 a Napoli e provincia, e con un Hub a Nocera, attestandosi come un punto di riferimento per i cittadini, le aziende e le istituzioni locali Campane.

In tutti i Centri è possibile usufruire della medesima offerta di esami, screening e checkup, dal più semplice al più complesso, garantendo ovunque i medesimi standard di qualità, esperienza e professionalità.

CHECK UP COMPLETI

Le analisi del sangue e gli esami di laboratorio sono strumenti di prevenzione fondamentali per tenere sotto controllo, in modo completo, il proprio stato di salute e per ridurre il rischio di sviluppare condizioni patologiche, identificandole precocemente. I Centri Lifebrain offrono una gamma completa di analisi ed esami. In particolare presso la struttura è possibile effettuare Checkup Sindrome Metabolica; Checkup Sindrome da Stanchezza Cronica; Checkup Base Plus; Checkup Donna; Checkup Malattie Sessualmente Trasmissibili; Checkup Tiroide; Checkup Prostata; Screening Anemia; Checkup Sportivo; Checkup Uomo

Checkup Cardiovascolare. Ma non è tutto perché è possibile svolgere ogni tipo di test come i test Genetici Predittivi, gli esami di fertilità, esami ginecologici, test allergici e intolleranze alimentari.

I TEST ANTICORPI COVID 19

Presso il Centro Lifebrain Cavalleggeri è possibile effettuare diverse tipologie di test per identificare l’infezione da SARS CoV-2 o l’eventuale presenza degli anticorpi, come il test Anticorpi Neutralizzanti, finalizzato ad individuare gli “anticorpi specifici anti-RBD per il Coronavirus”.

Il test consente di misurare la risposta immunitaria al Covid-19, sia dopo aver contratto l’infezione che dopo essersi sottoposti al vaccino. Grazie al nuovo test anticorpi neutralizzanti, è possibile monitorare, nel tempo, la comparsa degli anticorpi protettivi specifici anti-RBD per il Coronavirus. Il personale medico-sanitario effettuerà il test attraverso un prelievo di sangue per misurare la concentrazione degli con metodo quantitativo (elettrochemiluminescenza o ECLIA). Il test rileva gli anticorpi neutralizzanti RBD, con una sensibilità del 98.8% e una specificità del 99.98%.

Il centro Lifebrain Cavalleggeri è aperto dal Lunedi al Sabato, consulta gli orari e i servizi sul sito https://www.lifebrain.it/laboratorio/centro-analisi-cliniche-cavalleggeri/ oppure chiama il numero 08118241190.