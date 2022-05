M.Car: quando l’innovazione abbraccia l’ecosostenibilità

Un salto nel futuro tra mobilità, sostenibile e attenzione reale per l'ambiente. Il mercato dell'auto mira sempre di più a proporre vetture a impatto zero, con possibilità di modelli totalmente elettrici che coniugano alte prestazioni e totale rispetto per il territorio e la natura. È il caso di alcuni modelli proposti dalla Bmw presentati in anteprima con test drive da M.Car, concessionaria con sedi a Napoli e Caserta che, a Tenuta Pascarella di Frasso Telesino, in provincia di Benevento, ha accolto i propri clienti dando la possibilità di provare e visionare le nuovissime auto elettriche proposte dalla casa di Monaco.

«Siamo in questa location, che abbiamo pensato per questo evento di presentazione - spiega Gaetano Pascarella, ad di M.Car-, perché ci sembrava quella che più richiama e rispecchia tutte le caratteristiche di questa giornata e la filosofia aziendale. Siamo in un luogo realizzato tutto in maniera sostenibile, siamo in mezzo alla natura, ai piedi del monte Taburno e condividiamo bei momenti con i nostri clienti e con quelli di banca Mediolanum, presenti al nostro fianco per questa bella iniziativa in cui presentiamo e facciamo provare 3 bellissime auto, 1 scooter e 1 supermoto. Abbiamo anche svelato un qualcosa di molto esclusivo, due diamanti del brand Rolls-Royce Motor Cars, che quest'oggi ci ha affiancato, presentando la Culligan e la Ghost».

Tre le auto Bmw completamente elettriche presentate. La nuova iX che unisce la tecnologia innovativa di Bmw iDrive con ingegneria automotive moderna. La Bmw iX3 dal cuore e dalla linea sportiva della serie M e la Bmw i4 la prima gran coupè completamente elettrica.

Tutte e tre le autovetture sono state messe sotto la lente di ingrandimento dagli appassionati accorsi alla Tenuta Pascarella. Decine di test drive sono stati portati a termine in una giornata che ha messo insieme la passione per i motori e il relax, in un connubio voluto dalla famiglia Pascarella per i suoi ospiti. Alla guida si sono alternati autisti esperti e meno esperti, tutti hanno portato a casa una bella esperienza lasciando feedback molto positivi sulle tre auto presenti. Tra gli ospiti c’è chi ha voluto provare anche le due ruote. Ma M.Car ha voluto portare a Frasso Telesino i due opposti della linea moto di casa Bmw. Il piccolo e completamente elettrico della casa di Monaco Ce 04 e la maestosa, anzi poderosa, r18, un cruiser tutto potenza 1800 di cilindrata. Se per lo scooter in molti hanno chiesto e ottenuto un giro sul silenziosissimo due ruote, per la Bmw r18 è stata chiesta un po’ d’esperienza e di conoscenza del mondo motociclistico. Due meraviglie da guidare, piene di optional, con uno schermo ricco di dati, di interventi per modificare l’assetto e di tutto quello che serve per muoversi in sicurezza. Se il bestione scintillante nero è ancora fornito di un motore a scoppio lo scooter ha invece un motore elettrico a magneti permanenti che sviluppa 42 CV di potenza massima e ha una autonomia di circa 130 chilometri.

L’aperitivo a bordo piscina ha permesso a tutti gli ospiti del gruppo M.Car di attendere il proprio turno di guida tra la musica, il buon vino e il verde della natura.

Tornando alle tre vetture, la iX, la grande di casa Bmw, è davvero emozionante da guidare ma ancor più da scoprire. Il muso bello quanto aerodinamico è il primo impatto con una vettura che dentro ha tante sorprese. Il sistema “Shy Tech”, in pratica il cervello computerizzato dell’auto, è ben nascosto fino quando l’utente non lo chiama in causa. Pochi gesti per attivare telecamere, radar, riscaldamento, sensori, tettuccio. La nuova BMW iX sorprende anche per i suoi consumi contenuti e per la sua grande autonomia. L’auto può essere caricata dal 10 al 80% in 35 minuti con una potenza fino a 200 kW e un'autonomia fino a 630 km.

Grazie al pacchetto sportivo M di serie, il modello Bmw iX3 è più aggressiva che mai. Gli elementi aerodinamici con profili blu fanno risaltare al massimo la natura elettrica della guida con un'autonomia fino a 461 km e un consumo di energia a partire da 18,5 kW/100 km, la vettura è adatta per qualsiasi percorso.

Anche nella nuova Bmw i4 la connettività completa e le sue funzioni di infotainment e di controllo della dinamica di guida assicurano che si sia sempre al centro dell'azione. Anche in questo caso l'autonomia è alta fino a 590 km con una ricarica completa.

Al termine della giornata sono state scoperte le due Rolls-Royce ospiti di casa M.Car. Un’altra filosofia di guida, tra lusso e rifiniture uniche, che la casa tedesca ha voluto aggiungere alla sua enorme flotta di mezzi di trasporto e che la famiglia Pascarella ha avuto la possibilità di mostrare ai suoi affezionati clienti e amici.