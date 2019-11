«Mangia che ti passa», due piatti contro la dermatite atopica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Seconda puntata di «». Il nuovo appuntamento con la rubrica dedicata ai pazienti a cura dell’unità operativa complessa di Dermatologia Clinica dell’azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli, ideata dal direttore della dermatologia della Federico II, è dedicato alla dermatite atopica: una patologia spesso associata all’alimentazione, legata alla difficoltà del soggetto di adattarsi agli agenti del mondo esterno. Ospiti stavolta due chef per passione,, che propongono due piatti utili per combattere a colpi di forchetta e coltello questo tipo di patologia. Si ringrazia per la collaborazione Luca Nappi del ristorante Meatin di Napoli.