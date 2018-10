Giovedì 4 Ottobre 2018, 10:00 - Ultimo aggiornamento: 04-10-2018 10:03

Non chiamatela caffetteria. Inaugura nel cuore di Napoli la terza sede della catena di bar e pasticcerie Etoile, già presente a Pianura e via dei Mille. Con un bagaglio di esperienza di 18 anni alle spalle, Etoile giunge a un nuovo capitolo della sua storia, sbarcando a piazza dei Martiri. Per festeggiare l’occasione sono stati offerti caffè, brioches e cornetti appena sfornati a tutta la clientela.«Noi puntiamo tutto sul prodotto fresco - dichiara Gino, proprietario della catena insieme al fratello Toni - Acquistiamo le materie prime dai migliori fornitori e poi aggiungiamo tutta la nostra cura nel realizzare il prodotto. Nei minimi dettagli. Perché è il dettaglio che oggi fa la differenza».Insieme alla caffetteria inaugura un nuovo laboratorio, grande ben 120 mq, con macchinari all’avanguardia e una collaudata squadra di pasticcieri capitanata dalla new entry Salvatore Tortora, fiore all’occhiello della pasticceria napoletana che vanta numerose collaborazioni internazionali.«Da sempre garantiamo alla nostra clientela prodotti di prima scelta - afferma Maurizio Turchitti, responsabile della sede di Piazza Dei Martiri - Offriamo prima colazione prodotta al momento grazie al nostro laboratorio. Gelati artigianali realizzati con frutta fresca. Torte di ogni genere, a partire dalla classica torta panna e nutella, alla chantilly e fragoline, fino alle torte più particolari. Per la piccola pasticceria abbiamo una vasta scelta. Partiamo dalla classica pasticceria napoletana, fino alle monoporzioni e i semifreddi, realizzati sempre da noi con prodotti al 100% italiani. Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta!»