NDV Comunicazione per Taffo Pet, una combinazione di informazioni e indicizzazione vincente per una start up di successo

L’agenzia funebre Taffo ha deciso di differenziare il proprio business e ha fondato una start up innovativa, dedicata alla cremazione di animali domestici: Taffo Pet. La Start up è un’azienda specializzata nell’assistenza ai proprietari di animali domestici anziani, malati o in fin di vita, per accompagnarli durante il percorso di separazione che coincide con la morte del cane o del gatto. L’azienda è specializzata in cremazione per animali domestici e in servizi accessori. Così come già avvenuto negli anni precedenti per la gestione del piano comunicazione e marketing di Taffo, anche per Taffo Pet la comunicazione è stata affidata a NDV Comunicazione - web agency Roma , specializzata in web marketing e comunicazione Digital.Il piano di web marketing e comunicazione strategica, ideato da NDV Comunicazione per Taffo Pet, è stato costruito su un’analisi puntuale, basata sulle caratteristiche e le necessità del target, sull’analisi della concorrenza e sull’esperienza e le esigenze della committenza. La progettazione del sito web, in linea con le caratteristiche del target, è stato il punto di partenza sul quale la web agency romana ha incentrato la linea di comunicazione e la costruzione dell’identità per la start up innovativa.Una seconda fase, di fondamentale importanza, ha riguardato l’ideazione e la gestione redazionale di un blog aziendale, al fine di informare gli utenti in cerca di informazioni e favorire il posizionamento sui motori di ricerca per chiavi pertinenti. La combinazione di articoli ad alto livello informativo in target con l’utenza e di una strategia SEO su keyword rilevanti ha portato ad un aumento del traffico organico, cresciuto fino a raggiungere le 950 sessioni settimanali (valore medio). Il 75%, di questo traffico proviene dagli articoli del blog, posizionati sui motori di ricerca. Sin dalla sua messa online il canale organico è la maggiore fonte di traffico verso il sito web Taffo Pet.Il dominio Taffopet.it è posizionato per più di 1300 parole chiave, tutte in target con i servizi offerti dall’azienda. Alcuni esempi sono “cremazione animali”, “quando muore un cane”, “quando muore un gatto”: ciò significa che, per ogni ricerca effettuata sui motori di ricerca, gli utenti trovano pertinenti ed interessanti i contenuti offerti dal blog di Taffo Pet. Allo stesso tempo la presenza di contenuti informativi contribuisce a migliorare l’autorevolezza del brand e a diffondere la conoscenza di Taffo Pet verso un pubblico di proprietari di animali domestici.Taffo Pet, start up nata da meno di due anni, può vantare oggi un volume di lavoro pari a circa 70 cremazioni al mese, per più di 800 cremazioni annue ed un fatturato annuo di circa 300k euro.