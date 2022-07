«Network World Travel, da 30 anni coloriamo i vostri sogni»

La Network World Travel è un Tour Operator che vanta 30 anni di esperienza, situato a Sorrento e a Vico Equense. E’ specializzato in viaggi su misura in Italia e all’Estero con escursioni in Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana, transfer, viaggi di gruppo, biglietteria aerea - marittima - ferroviaria e molto altro. Insomma un vero punto di riferimento per le esperienze e i tour personalizzati di alta qualità. Carlo De Rosa, alla guida della Network World Travel, racconta il suo interessante percorso lavorativo.

Quando è nata la sua passione per questa attività?

«Ho iniziato a lavorare tra l’’88 e l’’89 con un grande tour operator “Mondo Viaggi srl” a Napoli in via Maddalena. Giravo l’Europa a mie spese, accoglievo i turisti che venivano dall’Italia con treni speciali con oltre mille persone che poi smistavo nei vari alberghi. Ero e sono tuttora un grande perfezionista e innamorato di questo mondo. Dopo circa otto anni di “gavetta”, tra il ’95 e il ’96, decisi di aprire un’attività con la mia famiglia al corso Garibaldi a Napoli, dandole il nome di “Le meraviglie del mondo”».

Qual’era il vostro punto di forza?

«Il nostro fiore all’occhiello era il turismo sociale e i viaggi di nozze. Insieme creavamo soggiorni su misura, rigorosamente curati in ogni dettaglio e impreziositi da esperienze indimenticabili. Con il passare degli anni siamo cresciuti, le nuove esigenze ci hanno spinto ad allargare la nostra squadra. La nostra correttezza e la nostra predisposizione al contatto con i clienti ci ha premiato con la fidelizzazione della nostra numerosa clientela».

Come ha preso forma il progetto?

«Pian piano mi sono accorto di avere grandi risorse in materia e che i servizi da me organizzati riscuotevano enorme apprezzamento. Cominciai allora a pensare più in grande e decisi, nonostante il periodi di crisi economica (dal 2001 al 2008), di creare un’azienda indipendente a Vico Equense denominata Network World Travel. Mi specializzo nell’incoming e nel Ncc, il noleggio con conducente, partendo con l’utilizzo di una sola autovettura. Oggi vantiamo di 40 macchine e 40 dipendenti. Siamo diventati una delle più importanti realtà del sud Italia».

Quali sono i vostri servizi?

«Il turismo scolastico, il servizio di transfer privati, il noleggio auto a lungo termine, i tour privati personalizzati, i viaggi di nozze e il noleggio di scooter, auto e luxury car. La nostra precisa e meticolosa consulenza è davvero un valore aggiunto per i nostri clienti che potranno così pensare solo a godersi il viaggio. Abbiamo maturato un’esperienza che di anno in anno si è arricchita di conoscenze e amicizie, instaurando rapporti di collaborazione con strutture ricettive in Italia ed all’estero. Con la nostra conoscenza della Penisola Sorrentina, Costiera Amalfitana e del territorio nazionale, offriamo strutture ricettive (Hotels, B&B, Ville e Case Vacanze), viaggi in Bus GT, trasferimenti ed escursioni con vetture, escursioni in barca, il tutto sia per gruppi che per individuali».

Come avete affrontato quest’ultima crisi?

«Abbiamo vissuto due anni davvero complicati ma ci siamo ripresi alla grande».