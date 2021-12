Next Generation Campania. La mobilità sostenibile

L’idea di 4 studenti universitari: puntare sugli scooter total electric

Concessionaria esclusivista del marchio Hurba

Rendere Napoli più green attraverso la mobilità sostenibile: un sogno che diventa un obiettivo. È con questo spirito che, nei mesi bui del lockdown, è nata Next Generation Campania: progetto imprenditoriale portato avanti da quattro studenti universitari che hanno messo assieme le proprie competenze e le proprie passioni per implementare la mobilità elettrica sul territorio regionale.

Il team, composto da Ludovico Graziani, Francesco Lavitrano, Pietro dalla Vecchia e Francesco Mosanghini, intende offrire un servizio di commercio all’ingrosso e al dettaglio di scooter, moto, biciclette e monopattini tutti interamente elettrici: con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 sul territorio campano e di seguire l’onda di innovazioni nel settore della mobilità ecosostenibile.

A partire dallo scorso mese di agosto, Next Generation Campania è stata scelta come esclusivista del marchio per il territorio campano da Hurba: società leader nella produzione e commercializzazione di scooter e moto 100% elettriche, incluse biciclette e monopattini. Questi mezzi, totalmente green e innovativi, sono estremamente convenienti: l’assicurazione costa metà prezzo, il bollo è gratis per i primi 5 anni e per fare il “pieno” ci vogliono pochi centesimi di corrente. Inoltre con gli scooter Hurba, tra i migliori sul mercato per rapporto qualità prezzo, si può circolare ovunque con zero emissioni.

Next Generation Campania ha sede al civico 69 di via Alessandro Manzoni a Napoli dove è nata una moderna concessionaria di scooter, bici e monopattini elettrici adatti a tutte le tasche ed esigenze. Chi sceglie Hurba ha due anni di garanzia su ogni prodotto e i giovani imprenditori napoletani hanno organizzato un servizio di assistenza funzionale coordinato da Francesco Mosanghini che aggiunge “siamo riusciti con motori privi di organi di trasmissione ad abbattere costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e garantire migliori prestazioni in termini di coppia e affidabilità”.

«Siamo una realtà in crescita»

L’intervento di Ludovico Graziani

«Stiamo avendo un riscontro positivo, non ci aspettavamo questo entusiasmo sin da subito». Con queste parole Ludovico Graziani, vicepresidente di Next Generation Campania, ha presentato le attività della società nata la scorsa estate dalla collaborazione con Francesco Lavitrano prima e con Pietro dalla Vecchia e Francesco Mosanghini poi. I primi due, partendo dalle esperienze delle grandi capitali europee, avevano pensato ad implementare anche a Napoli, un servizio di scooter sharing, ma con il passare del tempo hanno cambiato i propri orizzonti concentrandosi sulla commercializzazione di mezzi elettrici. Oggi, a pochi mesi dall’apertura, il core business del gruppo è rappresentato dagli scooter total electric da 125 cc di cilindrata, sino ai più potenti 300 cc di cilindrata.

«In tanti ci fanno i complimenti per la nostra intraprendenza e per l’idea che abbiamo avuto – ha aggiunto Ludovico Graziani, vicepresidente della Next Generation Campania – il messaggio che vogliamo mandare è molto preciso: qui al Sud si può lavorare e si può fare bene. Noi ci abbiamo provato e siamo stati premiati per l’intraprendenza e per l’idea che abbiamo avuto. Ecco perché siamo esclusivisti regionali del marchio Hurba».

Infine, interviene il presidente Francesco Lavitrano «Pensavo che ci fosse una maggiore resistenza rispetto al concetto di mobilità sostenibile – ha aggiunto – invece abbiamo scoperto grande sensibilità e attenzione nei confronti di questo argomento. Secondo noi il green è il futuro e lavoriamo affinché a Napoli diventi il presente». «Abbiamo notato che mostrandoci presenti siamo stati contattati da tante aziende – ha concluso – siamo stati scelti come appoggio o strumento di confronto ed oggi siamo una realtà. Il settore in cui stiamo lavorando ha un grande potenziale e confidiamo in altre collaborazioni con privati e con la pubblica amministrazione. In parallelo all’attività di vendita di scooter abbiamo avviato altre iniziative green come le colture idroponiche per far crescere le piante. Noi stiamo facendo la nostra parte e siamo sicuri che anche il territorio campano prenderà coscienza dell’importanza di questi argomenti»